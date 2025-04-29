市教育局延宕報銷款 教師工會批死賴不還

穆格魯痛形容教育局出納部門如同拒賠的保險公司，經常要求補件、重新提交資料。(記者范航瑜╱攝影)

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)日前與多位工會領袖與教育工作者集會，譴責市教育局 (NYC DOE)長期拖欠教育人員的學費與交通費報銷款，批評其行為如同「死賴不還」。

穆格魯指出，市公校 系統中有不少職能治療師(Occupational Therapist)、物理治療師或語言治療師。他們每年須進修才能保持自己的資格證合規，還常常需要跨校奔波，依法應獲報銷，但市府盡管不否認其責任，卻常延宕付款六個月至兩年，「這些支出不是偶發性，而是日常且可預期的費用，市府為何年年無法如期付款？」

教師聯合工會估計，全市約有1萬3000至1萬5000名教育人員受到影響。一名工會成員自2022年至今被拖欠3460元，另一人更已等待三年，仍未收到近2000元補償。

「我們每三個月就得重新申請一次報銷，如果沒有收到款項，只能再度提案，變成無止境的惡性循環，」工會成員稱。即便市府已簽署「同意書」確認欠款，也仍難保付款時間，「這根本是一場行政災難」。

穆格魯形容教育局出納部門如同拒賠的保險 公司，經常要求補件、重新提交資料。工會成員常常有60天內沒收到錢就得再次提交表格的情況。「市府一方面聲稱難以填補臨床與輔導職缺，另一方面卻用行政障礙打壓現有教育人員，等於是在告訴他們：你們應該去別的地方，那裡會對你們更好。」

穆格魯呼籲市教育局盡快履行報銷義務，並改革報銷流程，終止冗長繁瑣的行政程序。「這些教育工作者每天都在幫助孩子成長，市府也應該以同樣的責任感，來對待這些專業人員。」