市長公校控制權 削弱社區教育政策參與度 CACF解析利弊

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)於28日舉辦線上講座，為紐約市家長、教師等拆解市長公校控制權的政策利弊，同時收集各方對於該制度的意見。(圖片來自Zoom截圖)

隨著市長選舉的時間逼近，亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)於28日舉辦線上講座，為紐約市家長、教師等拆解市長公校 控制權(Mayoral Control)的政策利弊，同時收集各方對於該制度的意見；講座參與者指出，市長公校控制權更像是一個政治籌碼，而這一制度也削弱了社區、家長的教育政策參與度。

市長公校控制權由前市長彭博(Mike Bloomberg)推行，在此之前，全市公校由32個經選舉產生的社區校董(community school boards)掌權，制定教育政策並任命市教育總監 及各區學監。而市長公校控制權則給了市長任命教育總監及市教育政策小組(Panel for Educational Policy)絕大部分成員的權力。大眾普遍認為，市長公校控制權弱化了家長、教師等利益相關者的政治決策權。

公校權益倡導者谷川(Shino Tanikawa)表示，無論是彭博或是白思豪(Bill de Blasio)，各任市長都曾利用公校控制權推行自己所青睞的政策；「彭博曾經單方面改變了小學生的升學 方式，而且他也為此移除了教育政策小組內對此有異見的成員」。

不少與會者也對市長公校控制權提出了自己的意見；其中，普遍的批評聲指出，這一政策減少了社區或家長的參與度，讓諮詢性質的委員會，如學區教育理事會(Community Education Councils, CEC)，所能使用的監督權與約束力都十分有限。而市長公校控制權所帶來的複雜性也備受各方詬病。

布碌崙第20區學委趙愷文表示，作為家長，他還是希望市長公校控制權能得到延續，因為這為市內教育制度帶來一定的穩定性。但他也同時指出，希望家長能獲得更多監督的權利，「家長應該擔任監督的職責，而不是管理整個學校系統」。

市長公校控制權由州議會授予；而在去年，州教育廳曾發布一份報告，直指當前體制給予市長的決策權要遠超全美其他城市，而公眾對於該制度缺乏制衡和透明度感到擔憂。