皇后區26學區委會改選 李世正參選連任

李世正表示將提升亞裔社群在26學區的影響力。(李世正提供)

涵蓋貝賽、小頸、道格拉斯頓等皇后區東北部地區的第26學區 委員會(CEC 26)改選投票正進行中，現任第二副主席李世正(Sae-Jung Lee)宣布參選連任，她受訪時表示，除應持續解決教室擁擠問題，也希望提升亞裔 家庭的參與度與代表性。

李世正目前同時擔任皇后區區長總會代表(Queens BP General Assembly Delegate)，育有三名子女，就讀小學與幼兒園。她說，雖然第26學區在整體表現上名列前茅，但教育體系內部仍有改善空間，包括資源分配、語言溝通與家長參與等議題。

李世正說，「在我們社區，亞裔學生人數比例很高，但很多家庭並不了解CEC的功能，也不知道自己能投票、能參與、能發聲。」她表示，語言障礙與文化隔閡是亞裔家長參與教育事務的主要阻礙，而這也導致亞裔聲音在政策討論中常被邊緣化。

她說，身為亞裔家長，她曾多次協助其他家庭處理溝通問題，例如翻譯學校通知或協助參與會議，「我知道很多人其實有意願，但不知道從哪開始」。

除了提升參與，李世正也關注學區內的教室擁擠情況。她說，多所小學班級人數逐年增加，午餐時間與公共空間使用也變得更緊張，「學校在擴張，但相關設施沒有跟上，這是我們需要反映給教育局 的重點」。

根據市教育局規定，CEC每屆任期兩年，由家長票選十名代表，參與課程設計、學區分配、設施使用與交通安排等政策建議，並與地區主管定期協商。各學區同時會由教育局指派校長與教師代表加入委員會。

本屆CEC選舉將於5月13日(周二)截止。有子女就讀紐約市公立學校的家長皆具備線上投票資格，可登入教育局網站選擇孩子所屬學區代表，網址https://www.schoolsaccount.nyc/。