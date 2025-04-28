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金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

記者曹馨元╱紐約報導
因用於校園安檢的金屬探測器設備老舊故障，目前，由紐約市警校園安全部門負責的隨機安檢行動已全面停擺。圖為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)
因用於校園安檢的金屬探測器設備老舊故障，目前，由紐約市警校園安全部門負責的隨機安檢行動已全面停擺。圖為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

因用於校園安檢的金屬探測器設備老舊故障，目前，由紐約市警(NYPD)校園安全部門(School Safety Division)負責的隨機安檢行動已全面停擺；市教育局(DOE)表示，正緊急採購新設備以降低潛在安全風險。

根據隨機安檢行動，市警校園安全部門通常每日會到三至四所學校進行隨機臨檢；但該部門近日指出，由於現有的金屬探測與X光設備年久失修，目前「可操作的X光機數量為零」，導致「無法進行任何隨機臨檢」。

市教育局認為，金屬探測器與X光機是保障學生安全的重要工具，因此已緊急批准約38萬5000元的合約，購置15台新設備。此緊急採購流程允許市府繞過未經市教育政策小組(PEP)的正式投票程序。目前，新設備尚未交付，而教育局也並未說明隨機臨檢停擺的具體時長。

市教育政策小組主席福克納(Greg Faulkner)表示，「倘若真的發生原本可透過臨檢而防止的事故，那將是不堪設想的」。

目前全市另有86所公校設有固定金屬探測器及X光機，但因缺乏備用設備，當現有機器故障時，校方亦無法即時替換，導致學生排長隊進校，影響上課秩序。

據紐約市警數據，本學年迄今，已從市內學校收繳4201件武器或危險物品，包括15把槍械；去年同期則收繳近4800件物品，包括11把槍械。這些數據也包括了學生攜帶的電擊器與防狼噴霧等自衛用品。

教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)表示，為了加快更換探測設備並維持安檢服務，市府已準備在本周的PEP會議上就此採購案解釋並回應各方疑慮。

校園安全一直是家長最為關心的重點議題之一；而市教育局公布的一項調查顯示，有高達四分之一的家長對目前的校園安全狀況表示擔憂。本學年初，教育局也推出「加強安全進出」門鎖計畫，為全市1600所學校配備攝像頭、對講機、蜂鳴器等能幫助校門保持上鎖狀態的全套設備。

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