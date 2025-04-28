亞當斯：紐約市槍擊案連5季減少 降至新低

紐約市長亞當斯表示，近月來紐約市槍枝暴力案件持續下降，市內槍擊案數量已降至現代史上最低點。(取自市長辦公室)

27日，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)表示，近月來紐約市槍枝暴力案件持續下降，市內槍擊 事件數量已降至現代史上最低點。

紐約市警(NYPD)數據顯示，在2025年的第一個季度中，槍枝暴力案件較去年同期下降23%，總計發生140起槍擊案件。亞當斯在接受WBLS電台訪問時指出，紐約市內的槍枝暴力案件已連續五個季度持續減少，「但本季度的槍擊案件數量，達到有紀錄以來的最低」。

自其2021年競選市長期間，亞當斯就以打擊槍枝暴力作為政綱重點。儘管其任內，紐約市警經歷數次人事更迭與醜聞，共計有三任警察局長相繼辭職；亞當斯仍多次強調，清除非法槍械、維護街頭安全是他施政的重點之一。

據市長辦公室資料，2025年至今已有超過1600把非法槍械被收繳；而自亞當斯上任以來，總計繳獲槍枝超過2萬1400把。24日，紐約市府還舉行了槍枝銷毀活動，共將3575枝從已結案刑事案件中沒收的非法槍枝通過碾壓設備集中銷毀。

儘管數據向好，但紐約市內槍枝暴力問題仍未完全消除。亞當斯於27日接受採訪時也證實，當日清晨，一名休班警員在皇后區因劫車槍擊案而遭中彈。此外，22日晚間，曼哈頓哈林區(Harlem)也有一名中年女性因流彈喪生；亞當斯透露，他已與該不幸身亡的無辜市民梅特(Excenia Mette)之子通話慰問。

隨著槍擊案下降，NYPD的數據也顯示，如今因刀傷或車禍身亡的市民比例已高於槍擊；據市府統計，去年因刺傷致死的人數超過槍擊致死者，因交通事故致死的人數也多於槍枝暴力。而紐約市槍擊事件的下降也與全州趨勢吻合，據2025年新數據，紐約州槍擊事件較新冠疫情高峰期下降53%。