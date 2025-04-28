我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

亞當斯：紐約市槍擊案連5季減少 降至新低

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長亞當斯表示，近月來紐約市槍枝暴力案件持續下降，市內槍擊案數量已降至現代史上最低點。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯表示，近月來紐約市槍枝暴力案件持續下降，市內槍擊案數量已降至現代史上最低點。(取自市長辦公室)

27日，紐約市亞當斯(Eric Adams)表示，近月來紐約市槍枝暴力案件持續下降，市內槍擊事件數量已降至現代史上最低點。

紐約市警(NYPD)數據顯示，在2025年的第一個季度中，槍枝暴力案件較去年同期下降23%，總計發生140起槍擊案件。亞當斯在接受WBLS電台訪問時指出，紐約市內的槍枝暴力案件已連續五個季度持續減少，「但本季度的槍擊案件數量，達到有紀錄以來的最低」。

自其2021年競選市長期間，亞當斯就以打擊槍枝暴力作為政綱重點。儘管其任內，紐約市警經歷數次人事更迭與醜聞，共計有三任警察局長相繼辭職；亞當斯仍多次強調，清除非法槍械、維護街頭安全是他施政的重點之一。

據市長辦公室資料，2025年至今已有超過1600把非法槍械被收繳；而自亞當斯上任以來，總計繳獲槍枝超過2萬1400把。24日，紐約市府還舉行了槍枝銷毀活動，共將3575枝從已結案刑事案件中沒收的非法槍枝通過碾壓設備集中銷毀。

儘管數據向好，但紐約市內槍枝暴力問題仍未完全消除。亞當斯於27日接受採訪時也證實，當日清晨，一名休班警員在皇后區因劫車槍擊案而遭中彈。此外，22日晚間，曼哈頓哈林區(Harlem)也有一名中年女性因流彈喪生；亞當斯透露，他已與該不幸身亡的無辜市民梅特(Excenia Mette)之子通話慰問。

隨著槍擊案下降，NYPD的數據也顯示，如今因刀傷或車禍身亡的市民比例已高於槍擊；據市府統計，去年因刺傷致死的人數超過槍擊致死者，因交通事故致死的人數也多於槍枝暴力。而紐約市槍擊事件的下降也與全州趨勢吻合，據2025年新數據，紐約州槍擊事件較新冠疫情高峰期下降53%。

槍擊 紐約市 亞當斯

上一則

劉醇逸地球日5K路跑 逾200人響應一同慶祝公園、綠道與自然保育 籲社區支持皇后區及長島延伸綠道

下一則

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

阻川普叫停堵車費 亞當斯政府跟進

阻川普叫停堵車費 亞當斯政府跟進
解決鷹架氾濫 亞當斯簽署系列提案成法

解決鷹架氾濫 亞當斯簽署系列提案成法
市長參選人移民政策辯論 齊批亞當斯

市長參選人移民政策辯論 齊批亞當斯
亞當斯：新預算案將保留學前班1.67億撥款

亞當斯：新預算案將保留學前班1.67億撥款

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現