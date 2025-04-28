我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

涉皇后區5起入室竊取郵件案 男判3年半至7年

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
該嫌涉及多起公寓大樓的入室竊盜案，最終被判處判處三年半至七年徒刑。圖為他遭逮捕一帶。(取自Google街景)
該嫌涉及多起公寓大樓的入室竊盜案，最終被判處判處三年半至七年徒刑。圖為他遭逮捕一帶。(取自Google街景)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示，一名男子與女伴涉嫌多次潛入皇后區多棟公寓大樓盜竊住戶信件與包裹，案件涉及五起入室行為。該名男子日前被判處三年半至七年徒刑。

檢方指出，該男為43歲的塞斯托索(Brandon Sestoso)來自長島納蘇郡希克斯維爾(Hicksville)，今年3月24日對三級入室竊盜罪名認罪，作為其多項案件的整體處理結果之一。

根據調查，2024年4月30日至8月1日之間，塞斯托索多次進入陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)、傑克森高地(Jackson Heights)與艾姆赫斯特(Elmhurst)等地的公寓大樓，利用偽造郵箱鑰匙打開住戶信箱，將信件與包裹裝入袋中後離開現場。

警方表示，2024年9月7日，塞斯托索在傑克森高地35大道與84街一帶被員警發現後試圖逃跑，最終遭逮捕。當時他身上攜有23張與其身分不符的信用卡與金融卡、三把偽造郵件鑰匙以及其他作案工具。

據悉，他的多起盜竊行為皆有一名女子一同參與。該名女子為44歲的法卡斯(Rowena Farkas)，住在長島波希米亞(Bohemia)，與塞斯托索一同遭到起訴。她於今年2月未出庭應訊，法院已於2月20日對其發布通緝令。

凱茲表示，塞斯托索透過偽造鑰匙侵入住戶信箱，竊取支票、信用卡及其他財務文件，行為涉及身分盜用與財務詐欺。她呼籲民眾如懷疑遭到身分盜用，可查閱個人信用報告，該報告列出信用卡與貸款等開戶紀錄，能幫助受害者及早發現異常。

所有消費者每年皆可免費申請一次信用報告，查詢網站包括 www.experian.com、www.transunion.com 與 www.equifax.com。

長島 皇后區 貸款

上一則

近期活動

下一則

州眾議會通過提案 將限制女性衛生用品中化學物質
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉8大道700萬元產權詐欺 皇后區華男遭起訴

涉8大道700萬元產權詐欺 皇后區華男遭起訴
理查茲施政報告： 反對打壓移民、爭取建設

理查茲施政報告： 反對打壓移民、爭取建設
川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹
就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車

就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現