涉皇后區5起入室竊取郵件案 男判3年半至7年

該嫌涉及多起公寓大樓的入室竊盜案，最終被判處判處三年半至七年徒刑。圖為他遭逮捕一帶。(取自Google街景)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示，一名男子與女伴涉嫌多次潛入皇后區多棟公寓大樓盜竊住戶信件與包裹，案件涉及五起入室行為。該名男子日前被判處三年半至七年徒刑。

檢方指出，該男為43歲的塞斯托索(Brandon Sestoso)來自長島 納蘇郡希克斯維爾(Hicksville)，今年3月24日對三級入室竊盜罪名認罪，作為其多項案件的整體處理結果之一。

根據調查，2024年4月30日至8月1日之間，塞斯托索多次進入陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)、傑克森高地(Jackson Heights)與艾姆赫斯特(Elmhurst)等地的公寓大樓，利用偽造郵箱鑰匙打開住戶信箱，將信件與包裹裝入袋中後離開現場。

警方表示，2024年9月7日，塞斯托索在傑克森高地35大道與84街一帶被員警發現後試圖逃跑，最終遭逮捕。當時他身上攜有23張與其身分不符的信用卡與金融卡、三把偽造郵件鑰匙以及其他作案工具。

據悉，他的多起盜竊行為皆有一名女子一同參與。該名女子為44歲的法卡斯(Rowena Farkas)，住在長島波希米亞(Bohemia)，與塞斯托索一同遭到起訴。她於今年2月未出庭應訊，法院已於2月20日對其發布通緝令。

凱茲表示，塞斯托索透過偽造鑰匙侵入住戶信箱，竊取支票、信用卡及其他財務文件，行為涉及身分盜用與財務詐欺。她呼籲民眾如懷疑遭到身分盜用，可查閱個人信用報告，該報告列出信用卡與貸款 等開戶紀錄，能幫助受害者及早發現異常。

所有消費者每年皆可免費申請一次信用報告，查詢網站包括 www.experian.com、www.transunion.com 與 www.equifax.com。