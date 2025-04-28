中國駐紐約總領館副總領事 訪美國亞總會

中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍訪問亞總會，與僑團負責人座談。(記者胡聲橋╱攝影)

剛到任不久的中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍近日到布碌崙 (布魯克林)訪問美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)，聽取了中國僑民關心的問題並提出了解決方法，雙方還就美中關係現狀等進行座談。

副總領事孫麗萍在僑務處主任潘焱和領事榮頂的陪同下來到位於布碌崙貝瑞吉的亞總會辦公室。亞總會陳善莊會長和來自布碌崙、皇后區和曼哈頓三區共數十名僑團負責人熱烈迎接領事館代表到訪。他們陪同孫麗萍和其他領館人員觀看了展現亞總會歷史的牆上圖片，並向孫麗萍贈送了亞總會畫策。

座談會由亞總會常務會長姜書棟主持。陳善莊首先介紹了亞總會從成立至今的15年歷史和成績。他說亞總會15年一路走來不容易，有賴於各僑團的大力支持，也有賴於紐約中領館 的支持。陳善莊說，祖國的強大是華人的後盾和支持，實現中國夢需要海內海外的共同努力和打拚。

副總領事孫麗萍感謝亞總會多年來在維護僑胞權益和扶危濟困等方面所做的大量工作，並希望亞總會為社區做出更大貢獻。她談到，雖然美中關係目前處於困難時期，但相信兩國關係還是向好的方向發展。

紐約僑團負責人梁鴻生、王孟新、王永應、林華斌、鄭思祺、陳文敏、陳書聖、張雲、許俊龍、吳洪光、余剛深、施廣義、雷怡、王一冰、王玉武、張曉華、林景歲、李迦全等也在座談會上發言，稱讚亞總會的貢獻，並對僑務工作提出了自己的建議。孫麗萍表示，總領館一定會把大家的意見帶回去，爭取解決具體問題，她還期待今後與僑團多深入交流。