快遞需求激增影響交通 首座微型物流中心啟用

微型倉作為集中卸貨與轉運包裹的試點空間，透過貨運自行車與手推車等更小型、低碳的工具完成「最後一哩」配送。(取自市交通局)

為慶祝2025年地球日(Earth Day)，市交通局近日啟用了全市首個「微型倉」(microhub)，作為集中卸貨與轉運包裹的試點空間，透過貨運自行車與手推車等更小型、低碳的工具完成「最後一哩」配送。

隨著紐約人線上購物次數創新高，街道上卡車數量激增。據市府統計，每五名紐約人中，就有一人每周接收四次以上的包裹，而90%的貨物運輸仍仰賴卡車，未來20年內，全市物流需求預估將增加70%。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，這些卡車不僅造成汙染，也擠占道路空間，導致違規停車與人行道阻塞；「我們透過微型倉，減少卡車通行與停靠次數，改善社區環境品質。」

路邊微型倉(On-street)設於路緣車道，長度約80至100呎，設有標示、標線及安全隔離設施，供物流公司分類和轉運；部分地點也將設立貨運自行車停放架。場外微型倉(Off-street)則除了除提供卸貨與轉運空間，亦可作為儲物、維修與充電場域，並依地點規模彈性調整。

首批三座微型倉設於上西城(Upper West Side)，包括阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave)與西73街(W 73rd St)、西85街(W 85th St)，以及百老匯 (Broadway)與西77街(W 77th St)交口；布碌崙 (布魯克林)BQE高架橋下則設有兩處場外微型倉。參與試點的配送業者包括亞馬遜 (Amazon)與UPS。

此計畫屬於交通局「智慧路邊空間」(Smart Curbs)系列試點，未來三年內擴建至全市36處微型倉，進一步減少碳排放與交通壅塞。為緩解商業車輛「雙排停車」(double parking)導致的單車道與巴士車道阻塞問題，市交通局也於去年底在全市新設逾500個合法裝卸區，並持續推動「藍色公路」(Blue Highways)計畫，利用水路進行貨物運輸，提供更多綠色配送選項。