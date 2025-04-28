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州眾議會通過提案 將限制女性衛生用品中化學物質

記者劉梓祁╱紐約報導
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州眾議會日前通過提案，限制女性衛生用品中化學物質。圖為紐約地標亮燈紀念婦女平等日。(取自州長辦公室)
州眾議會日前通過提案，限制女性衛生用品中化學物質。圖為紐約地標亮燈紀念婦女平等日。(取自州長辦公室)

紐約州眾議會議長希士提(Carl Heastie)與州眾議員羅森塔(Linda Rosenthal)日前宣布，議會已通過第A.1502號提案，旨在限制在女性衛生用品生產過程中刻意添加諸如鉛、汞以及全氟和多氟烷基物質(PFAS)等有害化學物質，進一步保障使用者的健康與安全。

希士提表示，「女性不應該僅因使用衛生用品而承受任何健康風險。這項法案確立了生產者的責任，也展現出議會多數派盡力保護紐約州居民及環境的決心。」

依據新提案規定，未來擬將限制在女性衛生用品中添加有害化學物質，同時在2029年1月1日之前，州衛生廳及環境保護廳須制訂相關化學物質的安全含量標準，為業者提供評估及調整生產的依據，以協助在生產過程中逐步消除或減少難以完全去除的成分。

羅森塔說，「自186年前第一款衛生棉推出以來，女性長期被蒙在鼓裡，不知道自己所信賴的衛生用品中究竟含有哪些成分。如今推出的新提案一旦簽署生效，將禁止危險物質的添加，因女性不是用來做科學實驗的對象，她們的健康也不應該成為企業追求利潤的犧牲品。」

紐約州 眾議員

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