回應房貸欺詐指控 詹樂霞律師：政治報復

州檢察長詹樂霞的律師近期致信司法部，稱此前聯邦住房金融局對詹樂霞提出的貸款欺詐指控站不住腳，純屬政治報復。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)的代理律師日前致信聯邦司法部長，稱此前聯邦住房金融局局長普爾特(William Pulte)提交的一份刑事轉介信，指她涉嫌貸款 欺詐是「政治報復」行動，請求其不要理會該轉介信的指控。

普爾特此前指控詹樂霞在購買一處位於維州諾福克的住宅時，申報自己為該建築的主要居住人。然而，她作為紐約州民選官員，主要居住地址須位於紐約州境內。普爾特據此暗示詹樂霞虛假申報以換取更優惠的貸款利率。此外，他還指控詹樂霞在購買紐約市布碌崙 (布魯克林)的居所時，向該建築少申報了一個單元，以換取更好的利率。

詹樂霞的代理律師羅維爾(Abbe Lowell)則表示，普爾特在第一項指控中故意選取了一份僅為孤證的授權書，該授權書隨後被詹樂霞本人更正，並得到了貸款經紀人的確認。羅維爾稱，詹樂霞曾在電郵中告訴經紀人，該房產並非作為她本人的主要居所，而是她姪女海爾斯頓(Shamice Thompson-Hairston)的居所。

海爾斯頓與詹樂霞將共同承擔這筆貸款，經紀人也在回覆中確認了這一點，並指出詹樂霞已被登記為非居住的共同貸款人。而對於布碌崙住宅的指控，羅維爾則表示，雖然房產證書顯示該建築為五戶建築，但詹樂霞從始至終一直將該處住宅登記為四戶建築，也一直將其作為四戶建築使用，不存在故意虛報戶數以騙取貸款優惠的問題。

羅維爾是著名白領犯罪辯護律師，他此前曾代理過川普女兒伊萬卡(Ivanka Trump)、女婿庫什納(Jared Kushner)以及拜登兒子亨特(Hunter Biden)的案件。他在信中指責普爾特選擇性提交證據以煽動對詹樂霞的無端懷疑，還表示川普長期抱怨司法部被「政治化」和「武器化」以對付他，但如今他的執政團隊卻利用同樣的手段對付政敵，其虛偽性暴露無遺。