我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

虛擬貨幣詐騙猖狂 華社受害第二高 布碌崙地檢辦殺豬盤講座示警

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙地區檢察官辦公室日前聯合布碌崙華裔社區組織，舉辦警惕殺豬盤和虛擬貨幣詐騙的講座。(松柏之家提供)
布碌崙地區檢察官辦公室日前聯合布碌崙華裔社區組織，舉辦警惕殺豬盤和虛擬貨幣詐騙的講座。(松柏之家提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與松柏之家社區服務中心以及布碌崙華人聯合會合作，日前在布碌崙舉行警惕「殺豬盤」新型虛擬貨幣詐騙講座，向民眾普及防詐知識。據介紹，在過去約一年半時間裡，蔣沙樂辦公室接到數百起虛擬貨幣詐騙的報告，當中華社是最容易被針對的受害群體之一，受害者數量為該區第二高。

當日蔣沙樂辦公室的工作人員用中文介紹，虛擬貨幣投資騙局日益增多，針對的是使用社群媒體、交友軟件或短信應用程序的受害者。通常，騙徒會將受害者添加到WhatsApp或Telegram上的群聊中，這時會有「熱心人」提供如何投資虛擬貨幣的建議，他們會試圖建立友誼，談論投資虛擬貨幣賺了多少錢。當騙子和受害者在網上「熟識」後，會被要求下載投資用的應用程序，然後用小額投資的高回報額來吸引受害者進行大筆投資。

蔣沙樂辦公室介紹，受害者如遇到以上任何情況都應該加強戒備，要驗證投資公司的合法性，檢查虛擬貨幣交易所是否獲得在紐約州經營的許可。居民可致電紐約州金融服務部熱線(800)342-3736或訪問網站www.dfs.ny.gov/who_we_supervise。

蔣沙樂辦公室建議，不要從未經驗證的虛擬貨幣投資網站下載應用程序，不要安裝強制覆蓋手機安全功能的應用程序，也不要根據從未謀面的陌生人建議來進行投資；此外，切勿下載類似AnyDesk等允許遠程訪問民眾電腦的程序，也不要為了從加密貨幣網站拿回投資金額而追加投資。

松柏之家社區服務中心總裁和執行長陳偉儀表示，該中心將繼續與相關機構合作舉辦類似活動，向更多人普及相關防詐知識，讓更多人受益。布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢說，年輕人使用很多電子設備，更應該注意避免上當受騙。

蔣沙樂政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴表示，需要相關防詐幫助或想要舉報詐騙的民眾，可致電(718)250-2340聯繫布碌崙地區檢察官辦公室行動中心，將提供中文服務。

虛擬貨幣 布碌崙 紐約州

上一則

市政廳地鐵站致命刺殺 疑踩踏爆衝突

下一則

涉8大道700萬元產權詐欺 皇后區華男遭起訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市警升職典禮 陳韜從警21年榮升督察

市警升職典禮 陳韜從警21年榮升督察
布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害

布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害
莊文怡襲警案 遭咬警察提告索賠

莊文怡襲警案 遭咬警察提告索賠
華裔律師陳靄琪參選布碌崙民事法官 提交1萬多簽名

華裔律師陳靄琪參選布碌崙民事法官 提交1萬多簽名

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌