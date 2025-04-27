虛擬貨幣詐騙猖狂 華社受害第二高 布碌崙地檢辦殺豬盤講座示警

布碌崙地區檢察官辦公室日前聯合布碌崙華裔社區組織，舉辦警惕殺豬盤和虛擬貨幣詐騙的講座。(松柏之家提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與松柏之家社區服務中心以及布碌崙華人聯合會合作，日前在布碌崙舉行警惕「殺豬盤」新型虛擬貨幣 詐騙講座，向民眾普及防詐知識。據介紹，在過去約一年半時間裡，蔣沙樂辦公室接到數百起虛擬貨幣詐騙的報告，當中華社是最容易被針對的受害群體之一，受害者數量為該區第二高。

當日蔣沙樂辦公室的工作人員用中文介紹，虛擬貨幣投資騙局日益增多，針對的是使用社群媒體、交友軟件或短信應用程序的受害者。通常，騙徒會將受害者添加到WhatsApp或Telegram上的群聊中，這時會有「熱心人」提供如何投資虛擬貨幣的建議，他們會試圖建立友誼，談論投資虛擬貨幣賺了多少錢。當騙子和受害者在網上「熟識」後，會被要求下載投資用的應用程序，然後用小額投資的高回報額來吸引受害者進行大筆投資。

蔣沙樂辦公室介紹，受害者如遇到以上任何情況都應該加強戒備，要驗證投資公司的合法性，檢查虛擬貨幣交易所是否獲得在紐約州 經營的許可。居民可致電紐約州金融服務部熱線(800)342-3736或訪問網站www.dfs.ny.gov/who_we_supervise。

蔣沙樂辦公室建議，不要從未經驗證的虛擬貨幣投資網站下載應用程序，不要安裝強制覆蓋手機安全功能的應用程序，也不要根據從未謀面的陌生人建議來進行投資；此外，切勿下載類似AnyDesk等允許遠程訪問民眾電腦的程序，也不要為了從加密貨幣網站拿回投資金額而追加投資。

松柏之家社區服務中心總裁和執行長陳偉儀表示，該中心將繼續與相關機構合作舉辦類似活動，向更多人普及相關防詐知識，讓更多人受益。布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢說，年輕人使用很多電子設備，更應該注意避免上當受騙。

蔣沙樂政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴表示，需要相關防詐幫助或想要舉報詐騙的民眾，可致電(718)250-2340聯繫布碌崙地區檢察官辦公室行動中心，將提供中文服務。