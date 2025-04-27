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布碌崙62分局局長調職市警總局 社區歡送

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙第62分局華裔局長劉志強副督察(右四)本周已被調往市警總局，班森賀當地社區組織領袖為從警超過20年的他送行。(照片由松柏之家提供)
布碌崙第62分局華裔局長劉志強副督察(右四)本周已被調往市警總局，班森賀當地社區組織領袖為從警超過20年的他送行。(照片由松柏之家提供)

布碌崙(布魯克林)第62分局華裔局長、副督察劉志強(DI Eddie Lau)本周已被安排調往市警總局，許多社區組織為從警超過20年的他送行，感謝他對社區的付出。

據悉，劉志強近期接到通知，但目前升任的職務尚未確定，當日包括松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀，布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢，班森賀華人社區服務中心執行主任吳燕珊等社區領袖至警局歡送他。

劉志強於布碌崙的移民家庭出生，在從警之前曾任航空公司管理職，並於2004年7月加入市警家庭，至今已超過20年。劉志強從市警67分局起步，在兩年後接任62分局局長，是繼督察陳韜(DI Tao Chen)後第二位在62分局服務的華裔局長。

62分局轄區包含班森賀、楓樹屯(Mapleton)與巴斯海灘(Bath Beach)，是近年紐約市華裔尤為集中的社區，劉志強進入62分局後用親力親為的作風，加強當地社區的警民關係。

陳偉儀表示，62分局轄區內的華裔居民每年增加，華裔局長的出現更有助改善民眾對警察的信任，社區也對他愈加喜愛。她表示，許多居民雖對他的離開感到不捨，但依然抱持祝福的心，希望這位難得的好警察高升。

吳燕珊則指出，他們中心的長者對劉警官印象良好，且不少社區活動與調查他都親自參與，讓遇到罪案或問題的民眾相當放心。

隨著這次晉升，劉志強目前為市警最高警銜的亞裔警官之一，而當前62分局將會接任的局長還未確認，但華社居民希望市警總局會同樣派出華裔警官接任此職。

華裔 布碌崙 華人

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