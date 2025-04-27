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人力中心籌款餐會 表彰移民成長故事

記者高雲兒╱紐約報導
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人力中心日前在紐約皇后區舉辦年度籌款餐會。(記者衛伯承╱攝影)
人力中心日前在紐約皇后區舉辦年度籌款餐會。(記者衛伯承╱攝影)

人力中心(CMP)日前在皇后區舉辦年度籌款餐會，主題為「法理能衛道、公義顯情操」，吸引近400位社區人士出席，氣氛熱烈。活動聚焦表彰法律界菁英及展現移民精神的個人，同時為中心持續推動職業發展、小商業支持與教育項目籌募經費。

中心行政總監李康誠(Hong Shing Lee)在致詞中指出，今年特別以向法律和正義專業人士致敬為主題，反映出在當前社會環境下，法律專業扮演著分析政策、推動公義的重要角色。

今年的「衛道精英獎」由紐約亞裔律師協會(AABANY)、紐約亞裔法律基金會(AAF)及律師古奇(Edward Cuccia)共同獲得，表彰他們在推動法律服務與社會正義方面的貢獻。來自皇后區、亦是紐約州高等法院首位東亞裔女性法官的林凱倫(Karen Lin)也獲此殊榮，成為社區引以為傲的代表。

活動同時頒發了人力中心傳統獎項「移民精神獎」給郭曉霖(Nikki Kwok)與郭希霖(Hailey Kwok)兩姊妹，他們回顧了從初到美國時的迷茫無助，到通過人力中心提供的英文課程、大學預科訓練與職涯培訓，一步步累積技能，走向更廣闊職業道路的歷程。

郭希霖分享道，「無論英文好壞，最重要的是踏出第一步。即使跌倒，只要勇敢嘗試，就有成功的可能」。她現於律師事務所擔任移民顧問助理，同時在巴魯克學院(Baruch College)攻讀碩士學位，持續提升法律與口譯專業能力。郭曉霖則已成為紐約市警員，目前正備考晉升巡官(Lieutenant)。

兩姊妹均表示，人力中心在他們求學與就業之路上發揮了關鍵作用，並期望更多像她們一樣的新移民，能透過中心的資源實現自我成長與社會貢獻。

人力中心表示，活動所得將全數投入各項移民支持計畫，涵蓋英語教育、大學及職涯準備課程、專業技能培訓與小商業創業輔導，持續為移民家庭提供多元成長機會，助力社群整體繁榮。

活動同時頒發了人力中心傳統獎項「移民精神獎」給郭曉霖與郭希霖兩姊妹。(記者衛伯承...
活動同時頒發了人力中心傳統獎項「移民精神獎」給郭曉霖與郭希霖兩姊妹。(記者衛伯承╱攝影)

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