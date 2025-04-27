「鐵路華工紀念日」提案 教師聯盟支持

市議員莊文怡(Susan Zhuang，前排右六)與多位議員宣布，已提決議案設立紐約市首個「鐵路華工紀念日」，定於每年5月10日，表彰華人對美國鐵路建設的貢獻。(記者范航瑜╱攝影)

為紀念華裔 先賢的貢獻，布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡近日提出第844號決議案，呼籲市府將每年5月10日設為「華裔鐵路工人紀念日」，表彰在建設美國第一條橫貫大陸鐵路擁有重大貢獻的工人。此決議案目前獲得美國教師聯盟(United Federation of Teachers，簡稱UFT)的支持。

本月8日，諸多華裔鐵路工人後代和民選官員於市政廳集會，莊文怡表示，5月10日恰逢1869年5月10日橫貫大陸鐵路的竣工，紀念日旨在表彰和慶祝數千名貢獻並未獲得足夠認可的中國鐵路工人。

決議案內容指出，當年華工占鐵路施工勞動力超過八成，但他們在極其危險且不公平的條件下工作，工時長、薪資低於白人勞工，並常面臨生命威脅。1867年，數千名華工曾發起罷工，要求加薪並縮短工時，但中央太平洋鐵路公司拒絕談判，甚至以武力威脅並切斷糧食供應。2019年的第165號決議案中則提及，華工曾創下一日鋪設10哩鐵道的世界紀錄，在竣工過程中有著不可或缺的貢獻。

案中也提到，當時有約1200名華工在建築內華達山脈鐵路時，因工地事故、雪崩或是爆炸而喪生，對抗不公勞動待遇的行動為後來數百萬移民 美國的亞裔 美國人樹立榜樣，也被美國勞工部納入勞工榮譽殿堂。

莊文怡表示，「華人鐵路工的故事太常被忽略，並被從歷史記憶抹去。紀念他們的犧牲貢獻不只是為了致敬過去，更是要把他們的努力納入如今美國移民勞工充滿韌性與進步的敘事中」。支持該決議案的UFT於聲明中表示，華工爭取高工資、短工時的集體行動需要極大的堅定與勇氣，為今日建立工會制度鋪路，後世有責任記住這些為鐵路建設付出生命的工人。

該提案由莊文怡、市議員霍登(Robert Holden)、阿維萊斯(Alexa Avilés)、黃敏儀與元在熙(Julie Won)等人共同提出。