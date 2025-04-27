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理查茲施政報告： 反對打壓移民、爭取建設

記者高雲兒╱紐約報導
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理查茲在演講中強調，盡管外部環境嚴峻，皇后區將堅守多元、平等與包容的核心價值。(取自區長辦公室X平台)
理查茲在演講中強調，盡管外部環境嚴峻，皇后區將堅守多元、平等與包容的核心價值。(取自區長辦公室X平台)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近期發表了2025年度皇后區施政報告，他強調，盡管外部環境嚴峻，皇后區將堅守多元、平等與包容的核心價值。他回顧了首任期內的多項進展，包括投入7800萬元升級公校設施、斥資4400萬元改善公園與推動可再生能源項目、在移民社區新建社區中心以保障居民權益，以及啟動近200億元的甘迺迪機場重建計畫，創造數萬個就業機會。

理查茲指出，在川普政府削減聯邦教育部經費的背景下，他為皇后區公立學校爭取了7800萬元資金，支持新建烹飪教室、水耕實驗室、STEM實驗室、操場與運動場等設施。同時，面對聯邦層面否認氣候變遷的態度，他主導投入近4400萬元改善皇后區公園，推動可再生能源項目，減少對化石燃料的依賴。

在移民政策方面，理查茲批評聯邦政府對移民社群的打壓。他表示，皇后區正加快在移民社區新建社區中心，同時推動居民權益教育，確保移民家庭在面對新挑戰時能知法自保。針對全國經濟日益失衡、貧富差距擴大的局面，理查茲也指出，他正在推動近200億元的甘迺迪機場重建計畫，以及在皇后區設立全球科技與創新中心，目標是為非洲裔與西語裔社區建立進入新興科技產業的通道，創造更多就業機會。

「皇后區的現狀充滿挑戰，但未來掌握在自己手中。我們是美國精神仍在延續的證明。」理查茲指出，雖然當前外部局勢嚴峻，但皇后區憑藉自身多元包容的傳統，有能力塑造自己的未來。這場演講是理查茲連續第三年於皇后區劇院發表施政報告，發言中多次強調皇后區社區精神的重要性，對比了地方層級與聯邦政策方向上的差異。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)與市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)當日也先後發表致詞，皇后區副區長楊艾波妮(Ebony Young)則擔任司儀，皇后區劇院執行總監薩克拉蒙(Taryn Sacramone)也致歡迎詞。

皇后區區長理查茲近日發表了2025年度皇后區施政報告。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區區長理查茲近日發表了2025年度皇后區施政報告。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 移民 氣候變遷

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