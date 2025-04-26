布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害

國會眾議員高德曼、市議員莊文怡與多個社區組織25日於布碌崙8大道集會，譴責關稅戰爭導致物價上漲，影響諸多小企業和顧客。(記者馬璿╱攝影)

近日美中關稅 戰導致中國進口商品物價上升，影響諸多中小企業與顧客。對此，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、市議員莊文怡與多個社區組織25日於布碌崙8大道 舉行集會，眾人譴責現今政策為權力玩弄人民的日常生活，呼籲民眾積極發聲與倡議，進而對市與州級民代施壓。

當日集會除民代外，松柏之家總裁、華人策劃協會、親子互助會與聯合亞美聯盟(UA3)等機構也到場發聲。高德曼表示，如今的關稅戰不只影響中國，而是從外國進口的商品都呈漲價趨勢，他指出，關稅政策不只損害繳稅的消費者利益，也傷害利潤微薄的小企業，他們無法承受大幅漲價，還會因為高價而失去客源。

高德曼接著提到，大型商家有能力承擔價格漲幅，但小企業沒有，關稅甚至可能造成這些商家倒閉，「這些政策正在摧毀經濟」。除此之外，高德曼也提到，現在的聯邦政府也在削減緊急食物援助、糧食券(SNAP)與白卡(Medicaid)的資金，種種措施都讓民眾賴以維生的福利計畫陷入困境。

莊文怡則表示，早上去8大道時看到連配鑰匙的店家也漲了0.5元，店家們都不知道下一步該怎麼辦。她接著提到聯邦不再補助糧食券，讓這個月來到他們辦公室求助的2000多名民眾都感到很恐慌，即使聯絡聯邦層級的官員都沒有下文。

她補充，關稅甚至影響到建材成本，間接拉高本就日益高漲的租金 ，尤其現在地產稅增加也變相排擠小戶型房東，這些連鎖反應人民接下來都能切身體會。高德曼與莊文怡皆表示，民眾若希望改變，就應該出面發聲並對民代施壓，讓聯邦官員看見人民的生活苦難。