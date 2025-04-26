國際中文日 中領館辦「開放日」慶祝

為慶祝2025年「國際中文日」，中國駐紐約總領事館館25日舉辦慶祝活動，推廣中文學習與中華文化。(記者范航瑜╱攝影)

為慶祝2025年「國際中文日」，中國駐紐約總領事館25日舉辦「總領館開放日」慶祝活動，推廣中文學習與中華文化。數百名來自紐約、新澤西 、康州等美東各地的中小學生、中文愛好者及各界友好人士參加活動，並帶來節目表演，中國駐紐約總領事陳立參與並致辭。

多個學校的學生帶來了以中文或中華文化為主題的節目，包括以人工智慧為主題的中文繞口令、舞獅表演、扇子舞、民族樂器表演等。還有學生分享了自己在中國多地的旅遊經歷，談及搭乘高鐵、享受美食、使用移動支付等。

康州IB學院(Connecticut IB Academy)中文教師陳Angela表示，她從教超過20年，致力於將中文與中華文化融入日常教學生活中，「每年我們都舉辦中秋 節、『飯糰節』等活動，幾乎每個月都有大型文化慶典。我們把每一天都過成了『中文日』。」

據她透露，康州IB學院大部分為外族裔學生，但學生學習中文的熱情很高漲。她帶領約30餘名九至12年級的學生參與了此次開放日活動，部分節目是從今年的農曆新年慶典改編而來，但在本次活動前也排練了一天，「盡管每一天都是我們的中文日，但像今天這樣的活動聚集起不同的學校、不同的族裔，一起來慶祝中文學習和中華文化，也是非常難得的。」

國際中文日由聯合國 於2010年設立，定於每年4月20日，旨在促進多語言文化交流，紀念傳說中漢字創始人倉頡的貢獻。4月20日亦接近農曆二十四節氣之一「穀雨」，象徵著中文在文化傳承中的重要地位，近年來，中文作為外語的學習需求迅速增長。截至2023年，全球已有超過3000萬人學習中文，中文學習市場規模已達74億元，預計到2027年將增至131億元。