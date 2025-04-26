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莊文怡襲警案 遭咬警察提告索賠

記者馬璿╱紐約報導
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被控襲警的市議員莊文怡雖案件已被撤銷，但近期卻遭布碌崙南區勤務中心副警司狄加科默提告。(本報檔案照)
被控襲警的市議員莊文怡雖案件已被撤銷，但近期卻遭布碌崙南區勤務中心副警司狄加科默提告。(本報檔案照)

去年為抗議布碌崙(布魯克林)86街建遊民所，過程中被控襲警的市議員莊文怡近日案件和罪名已被撤銷，但布碌崙南區勤務中心副警司狄加科默(Frank DiGiacomo)近期提告，雖要求的賠償金額尚未公布，但莊文怡對此則回應，她為社區發聲的同時一定會得到各種攻擊，但不會退縮，將會一如既往地支持社區、反對遊民所。

莊文怡去年因在抗議過程中咬傷警察遭到逮捕和控罪，遭控攻擊、妨礙公務、非法集會、不當行為等罪名，同時市議會標準和操守委員會(Committee on Standards and Ethics)也對莊文怡進行操守調查。

但在月初的法庭中，當庭法官英格爾(David Ingle)表示，莊文怡和狄加科默3月26日共同參加了修復性司法會晤(Restorative Justice Program)，因雙方都在為社區服務、且考量到彼此職業方面的互動，兩人當時同意「可以向前邁進」，審理過程約10分鐘便結束。

然而，狄加科默卻在近期向莊文怡提告，根據法律文件，案發當時試圖固定路障時，莊文怡咬傷他的胳膊，指控莊文怡的疏忽大意，導致他永久受傷，並遭受精神創傷和痛苦。他尚未要求賠償指定的金額，但聲稱被咬後需要注射破傷風疫苗。

莊文怡對此則回應道，感謝社區長久以來對她的支持。作為布碌崙第一個華裔市議員，她認為若要為正義發聲，勢必會得到各種攻擊與誹謗，「但是我不會退縮，我會一如既往地支持社區，為民眾發聲，持續反對遊民所並把資源帶到社區。」

去年7月，為抗議開發商私自動工遊民所，大批民眾在布碌崙86街的遊民所地址引發大規模抗議，共有九人被捕。其中除莊文怡外，另一名越南餐廳老闆阮成(Thanh Nguyen)同樣被控罪，如今兩人的案子雖皆被撤銷，但莊文怡卻被當事人警官提告。

遊民 布碌崙 越南

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