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劉偉豪參選長島鎮書記長 議員劉巧怡背書

記者馬璿╱紐約報導
參選紐約長島北亨普斯特德鎮書記長的劉偉豪，日前舉行籌款會。(劉偉豪辦公室提供)
參選紐約長島北亨普斯特德鎮書記長的劉偉豪，日前舉行籌款會。(劉偉豪辦公室提供)

近年吸引諸多華人聚居的長島北亨普斯特德鎮(Town of North Hempstead)即將展開鎮級選舉，欲參選紐約長島北亨普斯特德(North Hempstead)鎮書記長的華裔劉偉豪(Jason Lew)日前舉行籌款會，除有當地史上首位亞裔鎮議員劉巧怡(Christine Liu)為其背書外，劉偉豪也期望藉參選提高在美華人與亞裔的聲量與代表性。

長島近年成為華人遷居熱點，北亨普斯特德鎮亞裔人口更占超過30%，其中七成是華人。大頸(Great Neck)、新海德公園(New Hyde Park)、華盛頓港(Port Washington)及羅斯林港(Roslyn Harbor)的亞裔社區也逐年蓬勃發展。

擁有投資銀行財務背景的劉偉豪表示，過往經歷給予他規畫預算與管理人員的效率與能力，並在近年透過參加多元文化日、籌款活動與教育委員會會議，更融入社區。此外，他也是大羅斯林華人促進會(Greater Roslyn Association for Chinese Enrichment, GRACE)的會長，該組織旨在促進當地乃至納蘇郡多元族裔間的交流。他表示，希望將領導力、經驗與對公共事務的熱忱帶進鎮政領域。

此外，劉偉豪也認為華人在政治領域的聲量仍然不足，然而劉巧怡的勝選打破了這層隔閡，反映人民期望多樣性的聲音。他表示，期望透過參選鎮書記長為華裔與亞裔代言，重建與居民的良好關係，確保在主流社會中的聲音得到尊重。

當日出席籌款會的民選官員除劉巧怡外，鎮議員達利蒙特(Maryann Dalimonte)、齊默爾曼(Robert Zimmerman)及民主黨候選人柯彭(Dave Kerpen)皆出席。

史上首位亞裔鎮議員劉巧怡也現身籌款會，為鎮書記長參選人劉偉豪背書。(劉偉豪辦公室...
史上首位亞裔鎮議員劉巧怡也現身籌款會，為鎮書記長參選人劉偉豪背書。(劉偉豪辦公室提供)

華人 亞裔 長島

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