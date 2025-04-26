皇后區小販求生 租高價黑市許可證

隨著市府針對羅斯福大道非法營業加強執法，皇后區街頭小販為求生存，轉向代價高昂的黑市許可證，或租借執照。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒╱攝影)

隨著市府針對羅斯福大道非法營業加強執法，皇后區街頭小販為求生存，正轉向代價高昂的黑市許可證，以避免罰款與攤車被扣查的風險。面臨同樣困難的華人 攤主，則開始租借執照，許多小販都表示，知道不合法，但這都是無奈之舉。

市府日前啟動名為「重整羅斯福行動」的跨部門執法行動，打擊賣淫、人口販運與無證餐車營業等，令眾多無證營業的小販紛紛尋求「變通之道」，轉而花費上萬元從黑市租用他人名下的流動餐車許可證。而這一切，究其原因都是因為合法申請許可的管道仍遙遙無期。

根據「移民研究倡議組織」報告，紐約市 約有2萬多名街頭餐飲小販，但實際在流通的合法許可證僅約5100張。2021年市議會雖通過法案，計畫每年釋出445張新證，但執行緩慢，截至2023年10月，全市等待名單仍逼近1萬人。

羅斯福大道的一名水果攤販表示，每兩年須支付多達2萬5000元，向持證人租用許可證，她說自己已在等待名單上排了近30年，將租證視為「營業的必要成本」。據她介紹，合法經營者須擁有兩項資格，食品販售執照與餐車許可證，前者收費50元，完成食品安全課程即可獲得，後者則受到數量限制，成為黑市交易的「搶手貨」。

支持重整行動的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，此舉有助恢復街區秩序，減少非法攤販對商家與社區的影響，「我們不是要打壓小販，而是要讓營商環境更公平有序。」

但也有學者認為，現行政策不利新移民創業，天普大學城市規畫學教授戴夫林(Ryan Devlin)指出，「對資源有限的新來者而言，合法經營門檻過高。若只追求清除攤販的效果，行動或許成功，但這不是一種具同理心的做法。」

餐飲業之外的華人攤販也面臨同樣的困境，由於紐約市的一般攤販許可證(General Vendor License)僅對退伍軍人開放申請，許多無法取得合法證照的華人小販只得透過「租用」方式維持營生。

在法拉盛 販售小商品的林小姐表示，她與一名退伍女軍人合作，按天支付200元租金，換取對方名下的攤販執照，「平常軍人不會來，但只要警察來查，我就打電話，她會過來幫我『頂一下』」。林小姐說，這樣的「掛名合作」在法拉盛攤販圈早已是公開秘密，「我們也知道這樣不合法，可是不這麼做，根本沒辦法擺攤。」