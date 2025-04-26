我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

皇后區小販求生 租高價黑市許可證

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著市府針對羅斯福大道非法營業加強執法，皇后區街頭小販為求生存，轉向代價高昂的黑市許可證，或租借執照。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒╱攝影)
隨著市府針對羅斯福大道非法營業加強執法，皇后區街頭小販為求生存，轉向代價高昂的黑市許可證，或租借執照。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒╱攝影)

隨著市府針對羅斯福大道非法營業加強執法，皇后區街頭小販為求生存，正轉向代價高昂的黑市許可證，以避免罰款與攤車被扣查的風險。面臨同樣困難的華人攤主，則開始租借執照，許多小販都表示，知道不合法，但這都是無奈之舉。

市府日前啟動名為「重整羅斯福行動」的跨部門執法行動，打擊賣淫、人口販運與無證餐車營業等，令眾多無證營業的小販紛紛尋求「變通之道」，轉而花費上萬元從黑市租用他人名下的流動餐車許可證。而這一切，究其原因都是因為合法申請許可的管道仍遙遙無期。

根據「移民研究倡議組織」報告，紐約市約有2萬多名街頭餐飲小販，但實際在流通的合法許可證僅約5100張。2021年市議會雖通過法案，計畫每年釋出445張新證，但執行緩慢，截至2023年10月，全市等待名單仍逼近1萬人。

羅斯福大道的一名水果攤販表示，每兩年須支付多達2萬5000元，向持證人租用許可證，她說自己已在等待名單上排了近30年，將租證視為「營業的必要成本」。據她介紹，合法經營者須擁有兩項資格，食品販售執照與餐車許可證，前者收費50元，完成食品安全課程即可獲得，後者則受到數量限制，成為黑市交易的「搶手貨」。

支持重整行動的市議員莫亞(Francisco Moya)表示，此舉有助恢復街區秩序，減少非法攤販對商家與社區的影響，「我們不是要打壓小販，而是要讓營商環境更公平有序。」

但也有學者認為，現行政策不利新移民創業，天普大學城市規畫學教授戴夫林(Ryan Devlin)指出，「對資源有限的新來者而言，合法經營門檻過高。若只追求清除攤販的效果，行動或許成功，但這不是一種具同理心的做法。」

餐飲業之外的華人攤販也面臨同樣的困境，由於紐約市的一般攤販許可證(General Vendor License)僅對退伍軍人開放申請，許多無法取得合法證照的華人小販只得透過「租用」方式維持營生。

法拉盛販售小商品的林小姐表示，她與一名退伍女軍人合作，按天支付200元租金，換取對方名下的攤販執照，「平常軍人不會來，但只要警察來查，我就打電話，她會過來幫我『頂一下』」。林小姐說，這樣的「掛名合作」在法拉盛攤販圈早已是公開秘密，「我們也知道這樣不合法，可是不這麼做，根本沒辦法擺攤。」

華人 法拉盛 紐約市

上一則

布碌崙華社民代、社團 譴責關稅政策迫害

下一則

市警升職典禮 陳韜從警21年榮升督察
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處／法拉盛櫻花健走、雀兒喜日本美食嘉年華

周末好去處／法拉盛櫻花健走、雀兒喜日本美食嘉年華
新江乾貨店出品蔬果手工冰棒 現已隆重上市成分天然口味創新

新江乾貨店出品蔬果手工冰棒 現已隆重上市成分天然口味創新
法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡
法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

法拉盛圖書館傳炸彈威脅 封路3小時 周邊交通大亂

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)18日聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人都應獲得平等的醫療服務。(記者范航瑜╱攝影)

紐約重申不論移民身分都可就醫…白卡經費若被刪 有對策

2025-04-18 14:03

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點