我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

市警升職典禮 陳韜從警21年榮升督察

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NYPD25日舉行升職禮中，在多個華人社區服務多年的陳韜榮升督察，表示將以更高標準自我要求。(記者劉梓祁／攝影)
NYPD25日舉行升職禮中，在多個華人社區服務多年的陳韜榮升督察，表示將以更高標準自我要求。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警25日在曼哈頓市警總局舉行升職典禮，由局長蒂池(Jessica S. Tisch)向過百位升職的制服和文職警員頒發新職銜；當中，在多個華人社區服務多年的陳韜榮升督察(Inspector)，表示在新的職責下將以更高標準自我要求，不會有絲毫鬆懈。

當日，共有163名市警成員獲得晉升，蒂池致詞說，「不論是調查人員、主管、行政高層，還是敬業的文職人員，你們每一位都是我們部門使命不可或缺的一部分」。她提到，本年第一季度的槍擊事件數量創歷史新低，歸功於警察隊伍更高的警覺性和行動力。

據市警亞裔警官協會(AAPEX)介紹，陳韜加入市警已有21年，目前擔任曼哈頓南區巡邏部副官(Adjutant of Patrol Borough Manhattan South)。他曾先後擔任布碌崙(布魯克林)62分局和華埠五分局的局長，並曾在布碌崙的第72和71分局擔任副局長。

去年底被調離華埠的陳韜在16歲時移民至美國，為家中第一代移民和第一個警察。亞裔警官協會指，他的晉升標誌著「過去10年間亞裔在警局中不斷壯大的重要里程碑，也反映了城市人口結構的變化。」

陳韜笑言，這次升職可謂上天的恩典，「我很感謝局長認可了我的工作，希望未來我可以繼續為社區服務，做出更多貢獻」。他說，「這是一種非常令人滿足的感覺，因為自己的努力得到了肯定，但現實是工作還是要繼續完成，即使得到了晉升，也意味著要以更高的標準要求自己，不能鬆懈。」

回首從警20餘年，陳韜感慨道，彷彿一切就在昨日，又轉瞬即逝。他特別提到，曾在轄管華社的62分局與五分局工作，是當前職涯中最具意義、也別具重要性的經歷。目前，他主要負責曼哈頓南區巡邏部內紀律操守、加班管理和合規事項的監督。

「這是一個很大的責任，但我很期待迎接這個挑戰」，陳韜表示，警局內的亞裔高層人員已有顯著增長，目前大約有62位，並希望自己的晉升能為年輕一代帶來鼓舞，成為他們的榜樣。

談及過往的挑戰，陳韜表示，人生在一扇門被關上的同時，往往也會有另一扇門開啟，關鍵在於如何看待與面對，「只要不斷努力、不氣餒，最終還是能夠有所成就」。他亦鼓勵更多亞裔青年加入警隊，「不為金錢或福利，而是出於對社區的真心關懷，堅持做正確的事，好事自然會發生。」

當天，亞裔警員Junkao Zhang和Jaewon Kim也被升為見習警官(Probationary Captain)，Jason Lin則晉升為警佐(Sergeant)。目前，市警中共有約3萬3600名制服警員，其中亞裔有近3000人。亞裔警官協會指，有超過550人擔任警佐及以上職級。

亞裔 曼哈頓 華埠

上一則

皇后區小販求生 租高價黑市許可證

下一則

紐約學區理事會選舉首日出包 市教育局挨轟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密

堵車費案 聯邦運輸部辯護律師烏龍洩密
92歲婦 華埠被搶4萬美元項鍊

92歲婦 華埠被搶4萬美元項鍊
不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議

不滿平台剋扣工資 百餘外賣郎曼哈頓抗議
華裔律師陳靄琪參選布碌崙民事法官 提交1萬多簽名

華裔律師陳靄琪參選布碌崙民事法官 提交1萬多簽名

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)18日聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人都應獲得平等的醫療服務。(記者范航瑜╱攝影)

紐約重申不論移民身分都可就醫…白卡經費若被刪 有對策

2025-04-18 14:03

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點