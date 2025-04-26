市警升職典禮 陳韜從警21年榮升督察

NYPD25日舉行升職禮中，在多個華人社區服務多年的陳韜榮升督察，表示將以更高標準自我要求。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警25日在曼哈頓 市警總局舉行升職典禮，由局長蒂池(Jessica S. Tisch)向過百位升職的制服和文職警員頒發新職銜；當中，在多個華人社區服務多年的陳韜榮升督察(Inspector)，表示在新的職責下將以更高標準自我要求，不會有絲毫鬆懈。

當日，共有163名市警成員獲得晉升，蒂池致詞說，「不論是調查人員、主管、行政高層，還是敬業的文職人員，你們每一位都是我們部門使命不可或缺的一部分」。她提到，本年第一季度的槍擊事件數量創歷史新低，歸功於警察隊伍更高的警覺性和行動力。

據市警亞裔 警官協會(AAPEX)介紹，陳韜加入市警已有21年，目前擔任曼哈頓南區巡邏部副官(Adjutant of Patrol Borough Manhattan South)。他曾先後擔任布碌崙(布魯克林)62分局和華埠 五分局的局長，並曾在布碌崙的第72和71分局擔任副局長。

去年底被調離華埠的陳韜在16歲時移民至美國，為家中第一代移民和第一個警察。亞裔警官協會指，他的晉升標誌著「過去10年間亞裔在警局中不斷壯大的重要里程碑，也反映了城市人口結構的變化。」

陳韜笑言，這次升職可謂上天的恩典，「我很感謝局長認可了我的工作，希望未來我可以繼續為社區服務，做出更多貢獻」。他說，「這是一種非常令人滿足的感覺，因為自己的努力得到了肯定，但現實是工作還是要繼續完成，即使得到了晉升，也意味著要以更高的標準要求自己，不能鬆懈。」

回首從警20餘年，陳韜感慨道，彷彿一切就在昨日，又轉瞬即逝。他特別提到，曾在轄管華社的62分局與五分局工作，是當前職涯中最具意義、也別具重要性的經歷。目前，他主要負責曼哈頓南區巡邏部內紀律操守、加班管理和合規事項的監督。

「這是一個很大的責任，但我很期待迎接這個挑戰」，陳韜表示，警局內的亞裔高層人員已有顯著增長，目前大約有62位，並希望自己的晉升能為年輕一代帶來鼓舞，成為他們的榜樣。

談及過往的挑戰，陳韜表示，人生在一扇門被關上的同時，往往也會有另一扇門開啟，關鍵在於如何看待與面對，「只要不斷努力、不氣餒，最終還是能夠有所成就」。他亦鼓勵更多亞裔青年加入警隊，「不為金錢或福利，而是出於對社區的真心關懷，堅持做正確的事，好事自然會發生。」

當天，亞裔警員Junkao Zhang和Jaewon Kim也被升為見習警官(Probationary Captain)，Jason Lin則晉升為警佐(Sergeant)。目前，市警中共有約3萬3600名制服警員，其中亞裔有近3000人。亞裔警官協會指，有超過550人擔任警佐及以上職級。