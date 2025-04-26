本年首季 羅斯福大道零搶劫 法拉盛重罪降4成

市警局長蒂池日前在公開活動表示，2025年前三個月，紐約市主要商業區的犯罪率大幅下降，與全市範圍內的整體趨勢一致。(記者高雲兒／攝影)

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前表示，2025年前三個月，紐約市主要商業區的犯罪率大幅下降，與全市範圍內的整體趨勢一致；其中，皇后區長期治安堪憂的羅斯福大道走廊，今年第一季度實現零槍擊 案，生活品質相關投訴案件下降40%，哈林區125街商業改進區(BID)及法拉盛 市中心改進區同樣是零槍擊，重大犯罪案件下降40%，牙買加商業改進區的重大犯罪案件則下降了25%。

她表示，這些成績與全市範圍內搶劫、汽車盜竊、重罪襲擊、謀殺及槍擊案件的整體下降同步，其中槍案總數為140起，創歷史新低，較2024年同期下降23%。地鐵 系統內也首次自2018年以來出現零謀殺案。

法拉盛市中心改進區及哈林區125街商業改進區同樣是零槍擊。圖為法拉盛社區。(記者高雲兒／攝影)

蒂池認為，這一進展得益於「全面數據分析、因地制宜的戰略」以及自2023年起推行的區域部署警務模式，即根據具體街區的犯罪趨勢靈活部署警力，「我們的邏輯很簡單，有警察站在街上，犯罪和混亂就會下降。」

在論壇上，蒂池還提及了多項重點措施，首先她呼籲修改電單車與電滑板車的管理法規，建議加重對違規行為的處罰。她指出，目前違規者只需繳納交通罰款，且不需持有駕照，導致執行力不足。

其次，蒂池介紹了市警局新成立的「生活品質部門」，專門處理噪音、違規停車等311非緊急投訴。她坦言，上任後發現警方過去從未系統化統計311案件的回應效率，未來將重點改進，提升市民服務水準。

在內部紀律方面，蒂池強調，已結束過去「接近時效即自動結案」的處置慣例，並對違法搜查、侵犯憲法權力的警員施以更嚴厲懲處。

最後，蒂池重申，將繼續推動修改紐約州的證據開示(discovery)法規。她認為，必須調整2019年以來的改革，以有效打擊零售盜竊重犯。她指出，去年全市30%的商店竊盜案件，是由僅692名慣犯反覆犯案造成。