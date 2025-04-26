「唐人街內部」 美華博物館沉浸式戲劇演繹

MOCA啟動閱讀推廣計畫，於本月推出沉浸式劇場演繹「唐人街內部」。(MOCA╱留榮鋒╱攝影)

美國華人 博物館(MOCA)日前宣布啟動2024至2025年度全國藝術基金會(NEA)「Big Read」閱讀推廣計畫，本年度選書為獲2020年國家圖書獎的華裔 作家游朝凱(Charles Yu)的小說「唐人街內部」(Interior Chinatown)。

MOCA表示，配合該計畫，館方於本月推出「唐人街內部」的現場表演項目「MOCA PERFORMS—Scenes from Interior Chinatown」，演出由多名演員組成的劇團在博物館展區即席改編小說片段，讓觀眾於展覽空間中體驗沉浸式戲劇。演出結束後，館方教育人員Alice Fung聯同演出陣容主持座談會，探討亞裔 在主流媒體中的呈現方式。

同時，所有到場觀眾都獲贈一本「唐人街內部」書籍。MOCA 強調，本年度活動以「我們居住的地方」(Where We Live)為主題，過去數月已陸續舉辦藝術家講座、社區交流等跨領域的免費公眾節目。本次閱讀推廣計畫由全國藝術基金會與非營利組織「Arts Midwest」合作推行，旨在透過社群共讀計畫，促進公眾對文學的興趣與理解。

「唐人街內部」以一部名為「黑與白」的警匪劇片場為背景，聚焦華裔臨時演員Willis Wu被長期定型為「普通亞洲人」的處境，並描繪其對「功夫小子」角色的嚮往與追尋。小說透過流行文化視角，反思種族刻板印象、移民同化與家庭記憶等議題。