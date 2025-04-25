移民聯盟 細數川普上任百日「惡政」
紐約「移民聯盟」(NYIC)24日發布報告，細數總統川普上任100天以來所發布的行政令和推行的政策中，對移民社區帶來的傷害。報告將川普政府反移民措施歸納為四點，包括繞過正當程序執法、打擊合法移民、削弱移民服務機構以及攻擊包括紐約在內的「庇護政策」。
報告指出，川普上任後加強社區執法強度、取消對學校及宗教場所的保護，還讓移民與海關執法局(ICE)加強了與稅務、難民安置部門以及部分地方政府的勾結，將被捕者送往境外的關塔那摩灣以及薩爾瓦多等地，使其脫離美國憲法和人道主義保護的管轄範圍。
報告強調，上述的執法充斥著誤捕和對正當法律程序的漠視，比如使用不經法庭聽證的「快速遣返」、援引「外國敵人法」剝奪部分特定國籍人士的法律辯護權力。且不僅無證移民，即使合法移民也成為川普政府打擊的對象，包括終止人道主義保釋計畫以及臨時保護身分政策。
對合法簽證、甚至綠卡持有者的針對性打擊，令他們的生活權力和言論自由權遭遇危機，報告列舉了多名哥大學生因參與挺巴學運而被抓捕、撤銷簽證甚至綠卡的案例。根據報告給出的數據，紐約州各高校現已有超過100名留學生簽證面臨撤銷。
攻擊移民服務機構方面，川普政府的舉措包括威脅撤除資金、限制非英語服務、調查相關機構以及威脅移民律所等。而在對付「庇護州」或「庇護城市」時，其政府採取的措施同樣是資金威脅，還針對有庇護性的州法提起訴訟，並與由共和黨控制的國會合作，傳喚庇護地方民選首長，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)就都曾受過這方面的國會調查。
移民聯盟合作律師麥塔(Cyrus Mehta)表示，對簽證持有人來說，交通違規確實會帶來合法身分被撤銷的風險，必須多加謹慎；而綠卡持有者則稍可放心，因為根據法律，任何不利於合法移民身分的執法行為，都必須經過法庭。
但移民聯盟法律主任尤金尼奧(Rosanna Eugenio)則勸告所有移民多加小心，即使持綠卡也不例外，因移民執法部門在川普政府的領導下已「無法無天」，毫不尊重法律程序。
移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，川普政府雖號稱移民執法的目的是國家安全，但實際行動與此目標南轅北轍，只在移民社區中製造了混亂、擔憂和恐懼，認為「殘酷」才是他們的目標。他強調，一切少數族裔，無論是簽證、綠卡持有人還是公民，都可能受到傷害。
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