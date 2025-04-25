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移民聯盟 細數川普上任百日「惡政」

記者許君達╱紐約報導
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紐約移民聯盟24日發布川普上任百日移民政策報告，指川普政府繞過正當程序執法、打擊合法移民、削弱移民服務機構以及攻擊「庇護政策」。圖為移民聯盟在紐約市政廳集會抗議亞當斯與聯邦移民執法部門的配合。(市議會提供)
紐約移民聯盟24日發布川普上任百日移民政策報告，指川普政府繞過正當程序執法、打擊合法移民、削弱移民服務機構以及攻擊「庇護政策」。圖為移民聯盟在紐約市政廳集會抗議亞當斯與聯邦移民執法部門的配合。(市議會提供)

紐約「移民聯盟」(NYIC)24日發布報告，細數總統川普上任100天以來所發布的行政令和推行的政策中，對移民社區帶來的傷害。報告將川普政府反移民措施歸納為四點，包括繞過正當程序執法、打擊合法移民、削弱移民服務機構以及攻擊包括紐約在內的「庇護政策」。

報告指出，川普上任後加強社區執法強度、取消對學校及宗教場所的保護，還讓移民與海關執法局(ICE)加強了與稅務、難民安置部門以及部分地方政府的勾結，將被捕者送往境外的關塔那摩灣以及薩爾瓦多等地，使其脫離美國憲法和人道主義保護的管轄範圍。

報告強調，上述的執法充斥著誤捕和對正當法律程序的漠視，比如使用不經法庭聽證的「快速遣返」、援引「外國敵人法」剝奪部分特定國籍人士的法律辯護權力。且不僅無證移民，即使合法移民也成為川普政府打擊的對象，包括終止人道主義保釋計畫以及臨時保護身分政策。

對合法簽證、甚至綠卡持有者的針對性打擊，令他們的生活權力和言論自由權遭遇危機，報告列舉了多名哥大學生因參與挺巴學運而被抓捕、撤銷簽證甚至綠卡的案例。根據報告給出的數據，紐約州各高校現已有超過100名留學生簽證面臨撤銷。

攻擊移民服務機構方面，川普政府的舉措包括威脅撤除資金、限制非英語服務、調查相關機構以及威脅移民律所等。而在對付「庇護州」或「庇護城市」時，其政府採取的措施同樣是資金威脅，還針對有庇護性的州法提起訴訟，並與由共和黨控制的國會合作，傳喚庇護地方民選首長，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)就都曾受過這方面的國會調查。

移民聯盟合作律師麥塔(Cyrus Mehta)表示，對簽證持有人來說，交通違規確實會帶來合法身分被撤銷的風險，必須多加謹慎；而綠卡持有者則稍可放心，因為根據法律，任何不利於合法移民身分的執法行為，都必須經過法庭。

但移民聯盟法律主任尤金尼奧(Rosanna Eugenio)則勸告所有移民多加小心，即使持綠卡也不例外，因移民執法部門在川普政府的領導下已「無法無天」，毫不尊重法律程序。

移民聯盟主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，川普政府雖號稱移民執法的目的是國家安全，但實際行動與此目標南轅北轍，只在移民社區中製造了混亂、擔憂和恐懼，認為「殘酷」才是他們的目標。他強調，一切少數族裔，無論是簽證、綠卡持有人還是公民，都可能受到傷害。

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