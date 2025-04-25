葛謨發表政見 遭抗議團體打斷

民主黨市長參選人論壇近期於布碌崙紐約市立大學梅德加埃弗斯學院舉行，會前一名抗議人士裝扮成「小丑」，在台上表達抗議訴求。(記者馬璿╱攝影)

民主黨市長參選人論壇近期在布碌崙(布魯克林)紐約市立大學梅德加埃弗斯學院(CUNY Medgar Evers College)舉行，八名參選人針對住房、公共安全、稅收和社區貴族化等議題提出政見。然而，當晚活動開場前以及前州長葛謨 (Andrew Cuomo)發言中，皆有抗議人士衝上台中斷流程，場面一度混亂。

當晚出席參選人除葛謨外，還有州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、州參議員米維(Zellnor Myrie)、拉莫斯(Jessica Ramos)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及前州眾議員布萊克(Michael Blake)。

針對住房議題，目前在初選中支持率領跑的葛謨表示，將尋求宗教與社區團體，提供低收入家庭稅收減免，並將辦公大樓轉變為住宅，增加更多可負擔住房。此外，他也提到應對房東的財產稅設置上限，避免將稅金轉嫁給房客，間接導致房租上漲的惡性循環。

馬姆達尼則批評市長亞當斯(Eric Adams)不改革地產稅制度，他提議提供年收入落在7萬2000元區間的四戶居民2萬戶永久性租金管制住房，並應透過反迫遷工具，避免價格脫離可負擔住房的房屋排擠原先的住民。斯靜格則是提議重建「米切爾-拉馬法案」下的公共住宅，該案要求政府提供低息貸款和其他經濟支持，且支持徵收房東或業主長期怠於維護的房產，作為平價住宅使用。

公共安全問題，參選人們皆將重點放在地鐵 治安上，拉莫斯與米維提出應增加社會服務與心理健康資源，配合暴力中斷計畫及支持青少年就業，全面提升社區安全。馬姆達尼同樣提出藉社區為導向的介入方式，而非單純增加警力，且設立不使用警方預算的社區安全部，專責處理遊民與槍枝暴力等案件，蘭德則是聚焦地鐵與無家者問題，支持以「住房優先」政策安置精神病患，直接安置在過渡性住房而非遊民所。