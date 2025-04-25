葛謨發表政見 遭抗議團體打斷
民主黨市長參選人論壇近期在布碌崙(布魯克林)紐約市立大學梅德加埃弗斯學院(CUNY Medgar Evers College)舉行，八名參選人針對住房、公共安全、稅收和社區貴族化等議題提出政見。然而，當晚活動開場前以及前州長葛謨(Andrew Cuomo)發言中，皆有抗議人士衝上台中斷流程，場面一度混亂。
當晚出席參選人除葛謨外，還有州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、州參議員米維(Zellnor Myrie)、拉莫斯(Jessica Ramos)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)，以及前州眾議員布萊克(Michael Blake)。
針對住房議題，目前在初選中支持率領跑的葛謨表示，將尋求宗教與社區團體，提供低收入家庭稅收減免，並將辦公大樓轉變為住宅，增加更多可負擔住房。此外，他也提到應對房東的財產稅設置上限，避免將稅金轉嫁給房客，間接導致房租上漲的惡性循環。
馬姆達尼則批評市長亞當斯(Eric Adams)不改革地產稅制度，他提議提供年收入落在7萬2000元區間的四戶居民2萬戶永久性租金管制住房，並應透過反迫遷工具，避免價格脫離可負擔住房的房屋排擠原先的住民。斯靜格則是提議重建「米切爾-拉馬法案」下的公共住宅，該案要求政府提供低息貸款和其他經濟支持，且支持徵收房東或業主長期怠於維護的房產，作為平價住宅使用。
公共安全問題，參選人們皆將重點放在地鐵治安上，拉莫斯與米維提出應增加社會服務與心理健康資源，配合暴力中斷計畫及支持青少年就業，全面提升社區安全。馬姆達尼同樣提出藉社區為導向的介入方式，而非單純增加警力，且設立不使用警方預算的社區安全部，專責處理遊民與槍枝暴力等案件，蘭德則是聚焦地鐵與無家者問題，支持以「住房優先」政策安置精神病患，直接安置在過渡性住房而非遊民所。
提及當選後與總統川普的關係，葛謨也直言「川普正在朝紐約市下手」，強調自己作為前州長曾多次與其交手，勝選後有能力與川普抗衡。葛謨發言途中，曾有多名抗議者上台並大喊「葛謨說謊，人們死亡」(Cuomo Lies, People Die)口號，對其新冠疫情期間將感染新冠肺炎的患者送往療養院，導致多達1萬5000名病患死亡的決定不滿。
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