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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

紐約州告川普 涉越權徵關稅 籲法庭下令停止相關政策

記者許君達╱紐約報導
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紐約州長霍楚(右)和州檢察長詹樂霞(左)聯合宣布已與另外11州組成聯盟提告川普政府，指控其對貿易夥伴廣泛施加關稅，已經超越總統權力範圍。(取自州長辦公室)
紐約州長霍楚(右)和州檢察長詹樂霞(左)聯合宣布已與另外11州組成聯盟提告川普政府，指控其對貿易夥伴廣泛施加關稅，已經超越總統權力範圍。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)23日聯合宣布，紐約州已與另外11州組成聯盟，提告川普政府，指控其對貿易夥伴廣泛施加關稅，已經超越總統權力範圍，並使美國消費者埋單。訴訟要求法庭判決聯邦行政機構違法並發布命令停止執行關稅政策。

訴訟由包括紐約在內的12州檢察長代表各州提起，被告方包括川普總統本人、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)、聯邦海關與邊境保護局(DBP)及其局長弗洛雷斯(Peter Flores)，以及整個聯邦政府，起訴地點為聯邦國際貿易法院。

訴狀指，根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，總統僅可在面臨非凡的威脅或特定緊急情況時採取關稅措施，然而川普從2月以來，對美國最親密的貿易夥伴實施廣泛關稅，並在4月將關稅範圍進一步擴大到幾乎所有與美國有貿易關係的國家，甚至包括位於南極附近的無人島嶼等與國際貿易根本無關的地區。原告方認為，在國會並未授權的情況下，川普政府通過行政命令、機構命令甚至社群平台發帖的形式施加這些關稅政策，違反了憲法和行政程序法。

除行政違法的指控外，訴狀還強調川普政府的關稅政策將對美國產生深遠的經濟損害，包括抑制經濟增長導致失業率上升、通膨加劇並影響美國人的薪資，以及由於進口原材料和製成品成本上升而導致的價格上漲和供應短缺，損害各州及其居民利益。詹樂霞表示，總統無權對國內加稅，但川普事實上正在通過濫加關稅實現給美國人增加稅負的效果。

共同參與訴訟的包括康州、伊州、明州等傳統藍州，也包括被認為搖擺州的亞利桑那和內華達。此前已宣布獨立就關稅政策提告川普政府的加州未參與這一聯盟。

關稅 川普 紐約州

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