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地球日歡樂中長跑 劉醇逸邀民眾體驗 前100名參賽可獲免費T恤

記者馬璿╱紐約報導
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活動將於當日上午9時從凱辛納走廊公園位於Peck大道與193街交界處的Peck Fields起跑，沿長島機動公園大道(Long Island Motor Parkway)一路延伸，最後穿越康寧漢公園完賽。(劉醇逸辦公室提供)
活動將於當日上午9時從凱辛納走廊公園位於Peck大道與193街交界處的Peck Fields起跑，沿長島機動公園大道(Long Island Motor Parkway)一路延伸，最後穿越康寧漢公園完賽。(劉醇逸辦公室提供)

為響應地球日，紐約州參議員劉醇逸宣布將在27日(周日)舉辦「地球日歡樂中長跑」，活動將於凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)與康寧漢公園(Cunningham Park)間舉行，透過串聯兩綠地，喚起社區對皇后區長島公園之間互通需求的重視。

活動將於當日上午9時從凱辛納走廊公園位於Peck大道與193街交界處的Peck Fields起跑，沿長島機動公園大道(Long Island Motor Parkway)一路延伸，最後穿越康寧漢公園完賽。前100名抵達終點的參與者則可獲得限量免費T恤一件。

劉醇逸表示，藉由世界地球日，提醒民眾公園與綠地不只是給人們聚會的空間，更是維繫社區健康與社交的重要設施，並希望也能透過活動慶祝綠地資源，加強公園之間的安全連結。

劉醇逸也提到，目前他已提出「S4484」議案，旨在延伸Winchester大道尾端，銜接至納蘇郡尚在規畫中的綠道，無縫接軌跨郡綠色通道。該研究也將探討未來是否可連結布碌崙(布魯克林)與皇后區之間的綠道，以及銜接至帝國州步道(Empire State Trail)的可能性。

此外，活動現場也將發放贈品、環境教育攤位入駐與互動展覽，除了將發放鳥巢、羽毛、動物皮毛與龜殼等自然素材外，現場更將展示來自馬達加斯加的蟑螂，讓民眾能體驗自然資源與環境之美。其他贈品還包括由紐約路跑協會(NYRR)提供的帽子與隨身腰包，及皇后植物園提供的桌上型廚餘堆肥桶等。

欲報名參與民眾可前往bit.ly/449eplm填寫表單。

為響應地球日，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)宣布將在27日(周日)舉辦「...
為響應地球日，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)宣布將在27日(周日)舉辦「地球日歡樂中長跑」。(劉醇逸辦公室提供)

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