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華裔律師陳靄琪參選布碌崙民事法官 提交1萬多簽名

記者胡聲橋╱紐約報導
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華裔二代移民陳靄琪提交1萬簽名，參選布碌崙民事法官。(陳靄琪競選網站)
華裔二代移民陳靄琪提交1萬簽名，參選布碌崙民事法官。(陳靄琪競選網站)

參選布碌崙(布魯克林)民事法官的華裔律師陳靄琪(Janice Chen)，近日正式提交1萬多份來自布碌崙居民的簽名。陳靄琪希望通過專業法律知識與多年從業經驗，為布碌崙居民提供更加公平與公正的司法服務，「這1萬多份簽名標志著草跟階層的大力支持和社區的積極參與。」

在徵集居民簽名的過程中，陳靄琪挨家挨戶與布碌崙各個社區的選民聯繫，傾聽居民的意見和建議，並分享她對更公正和更公平的法院系統的願景。

「在徵集簽名時，我有幸與布碌崙數以千計的居民交談，傾聽他們的心聲和故事，並感受到一個深切關心正義與公平的社區的力量」，陳靄琪在為此發布的新聞稿中感激每一位支持她並在請願書上簽名的居民。陳靄琪還將競選活動的強大聲勢歸功於為盡心盡力的義工和支持者。

陳靄琪是台灣二代移民，在布碌崙出生長大。她於1997年取得羅格斯大學(Rutgers University)刑事司法學士學位，並於2002年獲得布碌崙法學院法學博士學位。畢業後，陳靄琪長期在布碌崙高等法院工作，至今已有超過20年從業經驗。

在這20年職業生涯中，陳靄琪處理過各類案件，涵蓋監護權、政府福利、醫療補助等民事訴訟各領域。陳靄琪曾參與1000多宗案件的協商，並處理超過3000宗監護案件，其中許多當事人沒有律師。職業經驗告訴她，處理案件一定要仔細聆聽雙方的立場，理解當事人的需求與困境，在這基礎上尋求公平合理的解決方案。

陳靄琪的競選口號是為布碌崙居民提供更加公平與公正的司法服務，她認為自己從小在一個移民家庭中長大，更能理解公平和公正的司法環境對於少數族裔，尤其對華人至關重要。當華人進入法庭時，一位真正了解社區、願意傾聽並公平適用法律的法官對於華人就是一場及時雨。陳靄琪還表示，如果她當選民事法官，將會為華人提供更多語言服務。

布碌崙 華人 移民

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