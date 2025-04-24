我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

布碌崙迎亞太裔傳統月 將表揚4傑出人士

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為迎接五月亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織將以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題舉行聯合慶典。(記者馬璿╱攝影)
為迎接五月亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織將以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題舉行聯合慶典。(記者馬璿╱攝影)

為迎接5月亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織將以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題舉行聯合慶典。除為四位亞太裔頒獎外，也邀請多族裔的舞蹈演員演出，打造歡慶氛圍。活動憑票入場，限量400張，欲參與民眾可前往五個指定社區組織中心領取。

該活動將於5月10日(周六)上午11時起在布碌崙第105小學禮堂舉行，將頒獎給第105小學校長陳雪莉(Shirley Chen)、印尼裔的律師Priscillia Sundah Suntoso、泰裔倡議人士Juttana Rimreartwate(Moo Nabon)，以及菲律賓裔表演藝術家Diane Camino，表彰其對亞太裔社群的貢獻。現場將邀請台灣舞蹈教育家高嘉瑩、Anuruck泰國舞蹈團和Kinding Sindaw帶來菲律賓傳統舞蹈，醫師Dana Wang也將和現場參與者分享故事。

記者會當日松柏之家社區服務中心、華人策劃協會、華人聯合協會、華人社區服務中心、紐約親子互助會、紐約同心會等皆出席。松柏之家總裁陳偉儀表示，該活動由於座位有限，須取票才能入場，手持票券者則可領取包含飲料、零食等物品的禮包，一人最多領取兩張。

欲參與民眾可至華策會位於8大道4101號、松柏之家西7街1409號、親子互助會57街945號、華聯會史迪威大道(Stillwell Ave)1787號，以及紐約社區法律援助中心60街1068號2樓等中心領取票券。

華人 布碌崙 親子

上一則

30年執法經驗 塔菲升任運輸署警察局長

下一則

佛光山紐約道場佛誕祈福 啟動
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近1年肉蛋貴8.9% 紐約都會區整體商品漲幅全美居首

近1年肉蛋貴8.9% 紐約都會區整體商品漲幅全美居首
布碌崙華社路口一聲巨響…大貨車轉彎勾斷電線桿

布碌崙華社路口一聲巨響…大貨車轉彎勾斷電線桿
紐約非法仲介費擬議罰則 違規房東最高罰2000元

紐約非法仲介費擬議罰則 違規房東最高罰2000元
「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典

「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典

熱門新聞

王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光