布碌崙迎亞太裔傳統月 將表揚4傑出人士

為迎接五月亞太裔傳統月，布碌崙(布魯克林)20個社區組織將以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題舉行聯合慶典。(記者馬璿╱攝影)

為迎接5月亞太裔傳統月，布碌崙 (布魯克林)20個社區組織將以「慶祝團結，擁抱多樣性」為題舉行聯合慶典。除為四位亞太裔頒獎外，也邀請多族裔的舞蹈演員演出，打造歡慶氛圍。活動憑票入場，限量400張，欲參與民眾可前往五個指定社區組織中心領取。

該活動將於5月10日(周六)上午11時起在布碌崙第105小學禮堂舉行，將頒獎給第105小學校長陳雪莉(Shirley Chen)、印尼裔的律師Priscillia Sundah Suntoso、泰裔倡議人士Juttana Rimreartwate(Moo Nabon)，以及菲律賓裔表演藝術家Diane Camino，表彰其對亞太裔社群的貢獻。現場將邀請台灣舞蹈教育家高嘉瑩、Anuruck泰國舞蹈團和Kinding Sindaw帶來菲律賓傳統舞蹈，醫師Dana Wang也將和現場參與者分享故事。

記者會當日松柏之家社區服務中心、華人 策劃協會、華人聯合協會、華人社區服務中心、紐約親子 互助會、紐約同心會等皆出席。松柏之家總裁陳偉儀表示，該活動由於座位有限，須取票才能入場，手持票券者則可領取包含飲料、零食等物品的禮包，一人最多領取兩張。

欲參與民眾可至華策會位於8大道4101號、松柏之家西7街1409號、親子互助會57街945號、華聯會史迪威大道(Stillwell Ave)1787號，以及紐約社區法律援助中心60街1068號2樓等中心領取票券。