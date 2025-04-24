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佛光山紐約道場佛誕祈福 啟動

記者高雲兒╱紐約報導
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為慶祝一年一度的佛誕節與佛光山開山紀念日，佛光山紐約道場將於5月舉辦一系列文化與宗教活動，以「弘揚人間佛教．祈願世界和平」為主題。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝一年一度的佛誕節與佛光山開山紀念日，佛光山紐約道場將於5月舉辦一系列文化與宗教活動，以「弘揚人間佛教．祈願世界和平」為主題。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝一年一度的佛誕節與佛光山開山紀念日，佛光山紐約道場將於5月舉辦一系列文化與宗教活動，以「弘揚人間佛教．祈願世界和平」為主題，邀請民眾共沐佛恩、同霑法益，祈願家庭平安、社會和諧、世界和平。活動內容涵蓋浴佛祈福、兒童祝禱、母親節關懷及共修抄經等，深入社區，連結家庭，落實星雲大師「以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心」的理念，展現人間佛教的實踐精神。

5月3日，佛光山將於曼哈頓時報廣場舉辦「慶佛誕．雲水浴佛」大型戶外祈福活動，時間為上午11時至下午4時30分。活動設有浴佛池、祈願牆與佛教文化導覽，民眾可親自參與浴佛儀式，感受佛教慈悲與智慧，並為自己、家人及世界祈願平安。

5月11日，佛光山將舉辦兩場佛誕節活動。上午10時至下午4時，法拉盛市中心緬街與三福大道交叉口，將舉行「雲水浴佛」祈福活動，將佛誕節的祝福與法喜帶入社區。活動現場設有浴佛池與導覽解說，歡迎居民與遊客隨喜前來。

當日下午2時至4時，道場本部將舉辦兩年一度的「佛光兒童祈福禮」，內容包括觀音菩薩甘露灌頂祈福法會、親子合影、趣味抓周與親子互動遊戲，並發送祈福小禮及善緣寶寶禮包。活動旨在讓孩童在歡喜中種下佛法種子，啟發慈悲心與智慧，亦是佛教家庭教育的具體實踐。活動報名自5月1日開放，報名網址為https://shorturl.at/ViXrV。

5月14日，紐約道場將於下午1時舉辦佛光山開山59周年紀念活動，響應全球同步抄經修持日，邀請大眾共修

「心經」。此活動需提前報名，報名方式為致電佛光山紐約協會會長陳澄慧，電話為(201)772-4416。

佛光山紐約道場表示，佛誕節系列活動不分宗教背景，開放所有年齡與族裔民眾參加。透過浴佛儀式、文化展示與家庭教育等方式，讓社區中的每一位成員都有機會接觸佛法、親近善緣，共同為社會注入安定力量，並在生活中實踐和平、慈悲與智慧的價值。

親子 母親節 法拉盛

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