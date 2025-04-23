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美國福建龍沙聯誼會正式成立 7/28首屆慶典

記者胡聲橋╱紐約報導
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美國福建龍沙聯誼會正式宣告成立，7月28日將舉行首屆慶典。(記者胡聲橋╱攝影)
美國福建龍沙聯誼會正式宣告成立，7月28日將舉行首屆慶典。(記者胡聲橋╱攝影)

美國福建龍沙聯誼會近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行記者會，宣布該聯誼會正式成立，並將於7月28日舉行首屆慶典。

首任會長黃勢平介紹，龍沙村位於福建省連江縣閩江口的粗蘆島，地理位置得天獨厚，人傑地靈，福建省馬尾造船廠部分設施就位於粗蘆島。龍沙村水資源豐富，養殖業發達，近些年，龍沙村的旅遊資源開發尤其紅火。

龍沙村的旅美鄉親有近3000人，黃勢平說，在鄉親們的殷切希望中，美國福建龍沙聯誼會應運而生。該聯誼會的宗旨是愛國愛鄉、團結互助；傳承文化、共謀發展；凝聚鄉情、共敘鄉誼；心繫故土，建設美好的家園。黃勢平說，該聯誼會還計畫創立一家龍沙老人中心，讓長者能相聚娛樂，安度晚年。

聯誼會議長李元秀在記者會上發言，希望聯誼會的成立能夠幫到在美國的鄉親，為鄉親做好事、做實事，能加強與家鄉的交流和聯繫。他同時希望更多鄉親加入聯誼會，使聯誼會日益興旺。

秘書長黃建鋒表示，聯誼會將通過傳統節慶、文化交流及互助網絡增強凝聚力，讓每位成員感受家的溫暖。他希望龍沙鄉親同心協力，攜手共進，共創美好的明天。

參加這次記者會的還有聯誼會榮譽顧問張雲、孫傳進、曾賢秋、胡揚德；常務副主席黃雅恵、黃華忠、黃金華、林佰欽、李乃貴；副主席黃耀原、黃增光；副議長張顯純、黃思雲；辦公室副主任黃雪珠及閩籍僑領鄭德良、王欽濱、鄭君國、董用春，鄭明棋、鄭坤進、林蘇閩、林孔銀、林立光、張元豐、許俊龍、李友俊等。

老人中心 布碌崙 8大道

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