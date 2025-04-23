REAL ID法規5月上路 換駕照搶預約至7月

隨著聯邦政府REAL ID法案即將於5月7日正式生效，紐約州民眾近日紛紛湧向各地車輛管理局(DMV)，希望及時換領符合新規的駕照、學習許可證或非駕駛身分證。(記者高雲兒╱攝影)

隨著聯邦政府REAL ID法案即將於5月7日正式生效，紐約州民眾近日紛紛湧向各地車輛管理局(DMV )，希望及時換領符合新規的駕照、學習許可證或非駕駛身份證。紐約州DMV發言人麥克路(Walter McClure)表示，目前已有670萬人完成申請，比2024年底的630萬人明顯增長，但仍有大批民眾在搶約中。

REAL ID為2005年美國國會通過的法案，要求州政府發放具備更高安全標準的身分證件。自5月7日起，未持有REAL ID或加強型駕照的民眾，除非持有有效護照或其他受認可證件，將無法憑普通駕照登機國內航班。該證件同時也是進入聯邦設施、軍事基地等的重要身分識別證明。

儘管DMV自3月起已延長辦公時間，並於每周四晚間與周六加開時段，但據民眾反映，5月7日前多數地區仍難預約。在長島 地區，5月前僅少數地點尚有空檔。5月7日之後至7月，預約情況稍有緩解，但仍需頻繁刷新系統以搶占時段。而紐約市的皇后區和布碌崙 等則在6月才有空檔。

在白石的一處DMV辦事處外，有多位正在排隊的華人居民。不少人表示是「最後一刻」才真正意識到REAL ID的必要性。來自皇后區的張女士表示，她去年就收到通知，但一直以為只是建議，不是強制，直到朋友告訴她不能用原本的駕照搭飛機，她才趕緊來預約。而為了確保能趕上6月初返中國探親的班機，她已在網上刷了一周才搶到號。

還有一位來自布碌崙(布魯克林)的李先生表示，他已嘗試在多個辦事處預約但都沒有成功，「我打算開車去長島辦理，只要能在5月前搞定，不然夏天要帶孩子出州旅遊會很麻煩。」

部分年長華裔居民對所需文件不甚了解，擔心白跑一趟。DMV提醒申請人必須攜帶包括有效身分證明、社會安全卡或W-2表、兩份居住地址證明等資料。若忘帶任何一項，將需重新預約。

麥克路建議，如非近期有搭機需求者可考慮等高峰期過後再辦理，以避免擁擠與等待。他也提醒民眾可至其他郡市的DMV查找空位，並定期刷查預約網站public.nydmvreservation.com或使用DMV文件指引系統確認所需資料。