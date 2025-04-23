布碌崙華社路口一聲巨響…大貨車轉彎勾斷電線桿

整根電線桿被折斷。(宋小姐提供)

鄰近布碌崙 (布魯克林)8大道 華社的波羅園(Borough Park)近日發生一起交通事故，一輛大型的商用貨車在一處轉角拐彎時，疑似車身先扯到電線，隨後不慎將整個電線桿扯斷；該事故發生在地鐵站 外，一般有大量民眾路過，所幸未釀成人員傷亡。

該事故發生於21日下午2時30分左右，在新越卓大道(New Utrecht Avenue)交9大道的十字路口處，當時一輛貨車司機沿著新卓越大道往西北方向行駛，在9大道路口右轉時，貨車右側的一個電線桿的電線疑似勾到貨車的頂部，隨著貨車繼續行駛，最後整根電線桿折斷；貨車司機這時才注意到聲響，停下貨車查看情況，由於現場有不少攤販見證這一幕，紛紛打電話報警處理。

當時要到9大道地鐵站搭車的華女宋小姐表示，在案發數條街之外曾聽到一聲巨響，像是有東西裂開的聲音，走近到案發地點時便看到一地狼藉；一輛貨車的前輪處卡著被折斷下來的電線桿，黑色的電線也和貨車頂部纏繞在一起，而電線桿邊上停泊著的一輛深藍色的小型貨車也遭殃，被折斷下來的電線桿砸到，導致右側車鏡和後視鏡都被砸毀。

宋小姐表示，案發地點就在9大道地鐵站外，這裡一般有很多乘客和路人經過，好險並沒有釀成人員傷亡；她也指出，新越卓這條大道在靠近9大道處的道路十分狹隘，不理解一輛大型貨車為何選在此轉彎，「這條十字路口人來人往，但是道路又很窄，對大型貨車而言肯定是不合適使用的，應該要有更好的法規限制。」