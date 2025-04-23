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阿拉瓜火車幫27名成員 首次面臨反黑幫犯罪指控

記者劉梓祁╱紐約報導
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聯邦調查局與紐約市警聯合行動，逮捕27名阿拉瓜火車幫派成員，其首次面臨反黑幫犯罪指控。(取自市長辦公室)
聯邦調查局與紐約市警聯合行動，逮捕27名阿拉瓜火車幫派成員，其首次面臨反黑幫犯罪指控。(取自市長辦公室)

聯邦調查局(FBI)與紐約市警(NYPD)日前聯合行動，拘捕27名與委內瑞拉「阿拉瓜火車幫」(Tren de Aragua)相關的非法移民，控罪涵蓋謀殺、敲詐勒索、販毒及人口販運等多項重罪；案件亦成為該幫派成員首次在國內面臨量刑更嚴重的「反黑幫及勒索影響組織法」(RICO)的指控。

當局22日在曼哈頓下城舉行記者會，公布抓捕細節。出席者包括川普(Donald Trump)總統的邊境事務主管霍曼(Tom Homan)、市長亞當斯(Eric Adams)及市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)。亞當斯表示，市府將與聯邦、州及地方執法部門合作，「不遺餘力清除威脅本市安全的幫派」。

聯邦起訴書指出，被捕者中有六人為阿拉瓜火車幫成員，19人為其分支組織「Anti‑Tren」成員；後者主要由前幫派分子組成，活動範圍涵蓋紐約市皇后區、布朗士(Bronx)及鄰近的新州(New Jersey)。27名被告中，21人此前已被聯邦、州或聯邦移民及海關執法局(ICE)羈押，其餘五人於21日晚在多地落網。

檢方稱，兩組織長期在北美及南美從事跨國犯罪，包括將委內瑞拉年輕女性誘騙至秘魯及美國國內強迫賣淫，並以暴力或威脅她們在委內瑞拉的家屬，從而控制受害者；同時走私俗稱「K粉」的氯胺酮等毒品、實施持械搶劫，並為逃避追捕的同夥提供住宿與跨州交通。

霍曼強調，阿拉瓜火車幫已被聯邦政府列為外國恐怖組織，構成「國家安全威脅」。蒂池則指出，此案「不僅是街頭犯罪，更屬有組織的勒索活動」，對紐約市的公共安全造成嚴重影響。

本次調查工作還獲得了「火神聯合專案組」(Joint Task Force Vulcan)支援。該專案組成立於2019年，最初針對長島地區的「MS‑13」幫派，目前已擴展至三州地區，並由紐約及新州等多地聯邦檢察官辦公室協同作業。

去年初，時報廣場(Times Square)發生襲警案，十餘名非法移民毆打兩名警員，其中一人為華裔警察。調查發現，涉事青年都為非法移民，並有阿拉瓜火車幫的支持。

非法移民 紐約市 亞當斯

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