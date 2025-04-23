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劉醇逸、李羅莎訪湯森哈里斯高中 籲恢復大學預科項目經費

記者鄭怡嫣╱紐約報導
劉醇逸(左三)與李羅莎(右三)近日到訪湯森哈里斯高中，呼籲持續為該校大學預科項目「橋樑課程」提供經費支持。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸(左三)與李羅莎(右三)近日到訪湯森哈里斯高中，呼籲持續為該校大學預科項目「橋樑課程」提供經費支持。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸與州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日共同到訪湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)，與市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)會面，共同呼籲持續為該校大學預科項目「橋樑課程」(Bridge Program)提供經費支持。

據悉，該項目已經運行數十年，湯森哈里斯高中學生可以在鄰近的紐約市大皇后學院修習大學課程，學生不僅能取得大學學分，還能親身體驗大學生活。

 該項目原本由市教育局撥款資助，但在疫情爆發後撥款遭到中止。此後，該校一直努力維持項目課程運作，主要依靠校內預算與地方民選官員零星的資金援助支撐。目前，議員們目前正努力爭取在州預算中納入額外經費，以確保該項目得以持續發展，並推廣至全市其他學校。

 劉醇逸及湯森哈里斯高中校友李羅莎表示，該高中的橋樑課程透過與皇后學院的獨特合作，為學生提供無可比擬的大學起步機會。這項強調卓越與公平的項目多年來屢遭斷資，不可接受。「這也是我們積極推動恢復資助的原因，讓學生不需自掏腰包，項目也能在皇后區繼續發展，成為全市同類型大學預備課程的典範。」

湯森哈里斯高中校長康登(Brian Condon)表示，皇后學院橋樑課程是本校最重要的教育項目，校方致力讓所有學生都能參與。该项目若能恢復資助，不僅能提供學生最優質的學習體驗，也能開放資源給全市學生，並讓其他學校了解與皇后學院這樣優秀機構合作的可能性。他也感謝民選官員自2020年斷資以來的持續支持，以及市教育总监此次到訪，親自與學生互動。

 

眾議員 疫情 紐約市

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