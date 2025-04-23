民調：選民不滿川普關稅、大規模裁員 霍楚滿意度重回正值

最新民調顯示，對紐約州長霍楚的滿意度，在一年之後首次超過了不滿意度。(記者劉梓祁／攝影)

紐約錫耶納學院(Siena College)22日公布最新民調結果，顯示紐約州 選民對川普總統的關稅 戰及大規模裁撤聯邦雇員等政策，持壓倒性反對態度，而對州長霍楚(Kathy Hochul)的滿意度，則在一年之後首次達到正值。

本次民調於本月14至16日進行，樣本範圍為802名紐約州註冊選民，誤差值為正負4.4%。受訪者共需完成33個單選題，選項分別為肯定、否定或不清楚，問題涵蓋對具體政策、政客以及明年州長選舉等方面的看法。

在對川普的意見中，問卷共列出川普政府的五項政策，包括對中國施加的超過100%關稅、對其他國家加徵10%關稅、解僱數以萬計聯邦雇員、削減聯邦對紐約州的資金以及通過司法手段打擊批評者。

從平均結果看，所有五項政策得到的反對意見均遠高於支持意見，其中，削減聯邦資金和雇員最不得人心，反對者均超過六成。其中削減聯邦資金一項，即使在註冊的共和黨 選民中，也得到了44%的反對票，大於34%的支持率。不過，共和黨選民對於關稅政策則多持肯定態度，其中有64%的共和黨人支持對幾乎所有國家普遍加徵10%的關稅，反對者僅18%。

在最新民調中，有44%的選民對霍楚表示滿意，比不滿意率高出了一個百分點。這是自2024年1月以來的首次。問卷列出了霍楚在本年度預算談判中提出的四項條件，包括校園手機禁令、口罩禁令、司法系統開示(Discovery)改革以及精神疾患非自願轉移。

結果顯示，霍楚在四項政策中均獲得跨黨派的高支持率，而且在共和黨選民中收穫的積極反饋甚，至普遍高於民主黨選民。其中，口罩禁令獲得了60%的民主黨人、70%的共和黨人和65%的無黨派選民支持，平均支持率達64%；手機禁令則得到了所有黨派最為一致的支持，民主黨人和無黨派選民支持率均為61%，共和黨人的支持率為62%。

此外，在對於特定政治人物的看法中，來自紐約州的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)得到了39%的支持率和49%的不支持率，同時創下舒默在任20年來的新高。而與之相反，近來高舉反川普大旗並在全美巡迴演講的國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)則收穫了史上最高的47%支持率和史上最低的33%不支持率。