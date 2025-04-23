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繞過國會 川普任命紐約南區聯邦檢察官

記者許君達╱紐約報導
前SEC主席克萊頓就任紐約南區聯邦檢察官。(SEC官網)
前SEC主席克萊頓就任紐約南區聯邦檢察官。(SEC官網)

獲得川普總統提名的前聯邦證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)，22日就任紐約南區代理聯邦檢察官，他是從去年12月以來就任該職位的第五人。

克萊頓22日下午在紐約南區聯邦檢察官辦公室官網發布就職聲明，並在聲明中特別感謝了川普和司法部長邦迪(Pam Bondi)。據報導，為給克萊頓讓路，前任代理檢察官波多爾斯基(Matthew Podolsky)當日辭去了職務。

紐約南區檢察官的轄區包含全球性經濟政治中心曼哈頓，長期以來一直以較高的獨立性而著稱。去年12月，由前總統拜登任命的前任檢察官威廉斯(Damian Williams)宣布，為避免遭到川普的羞辱而自行辭職，由時任副檢察官愛德華金(Edward Kim)代理其職務。

川普今年1月20日上任後，免去愛德華金的職務，由薩松(Danielle Sassoon)接任代理檢察官。不過，在川普政府指示該辦公室撤銷針對亞當斯的起訴案後，薩松憤而辭職，該代理職位再次被交到波多爾斯基手中。

根據此前的報導，來自紐約州的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布將動用一項名為「藍紙條」(Blue Slip)的特殊規則，一票否決對克萊頓的任命，原因是川普「對法律毫無忠誠」。

不過川普政府亦有對策。根據相關法律，代理檢察官任命無需經過國會的人事審核，任期最長可達四個月，期滿後，對應的紐約南區聯邦法官可投票任命克萊頓為正式檢察官，直到經國會批准的正式人選到職。然而，如果川普政府不再提名其他人選，克萊頓即可繼續任職。

另據報導，在克萊頓就職的同日，南區聯邦檢察官辦公室的三名檢察官聯合致信司法部副部長布蘭切(Todd Blanche)，稱布蘭切將「承認錯誤」作為復職條件的要求不可接受，他們寧可選擇辭職。

檢察官柯恩(Celia V. Cohen)、羅爾巴赫(Andrew Rohrbach)和維克斯特羅姆(Derek Wikstrom)均參與了對亞當斯貪腐案的起訴，在司法部撤銷起訴後，他們被暫時停職。他們在辭職信中稱，布蘭切在與他們談判時，稱如果希望恢復職務，他們必需對拒絕撤銷亞當斯案件「表示遺憾並承認檢察官辦公室存在過錯」。三人表示，司法部要求他們「放棄法律和道德義務，去服從來自華府的命令」，而他們寧可辭職也不會接受認錯條件。

目前，紐約南區聯邦檢察官辦公室沒有對此發表評論，也沒有證實檢察官辭職與克萊頓就任之間是否存在關聯。

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