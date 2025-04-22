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天氣轉熱 紐約市仍有20%公校無冷氣

記者曹馨元／紐約報導
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炎炎夏日已在醞釀，但紐約市公立學校系統卻仍有高達20%的學校沒有配備冷氣。(本報檔案照)
炎炎夏日已在醞釀，但紐約市公立學校系統卻仍有高達20%的學校沒有配備冷氣。(本報檔案照)

近日，紐約市氣溫轉暖，溫度約在華氏60度左右，最高溫度更是超過80度。炎炎夏日已在醞釀，但紐約市公立學校系統卻仍有高達20%的學校沒有配備冷氣。

早在2017年，前市長白思豪(Bill de Blasio)就推出了「全民空調」(AC for All)計畫，旨在為每間教室安裝冷氣，改善學生的學習環境。然而，該計畫為一次性注資，之後維修或更換空調設備的費用，則由個別學校自行負擔，導致部分學校因預算不足無法維護設備。

例如布碌崙(布魯克林)的P.S. 279學校，就有部分冷氣設備已老舊失修，但學校並沒有充足的預算進行更換；因此，校方只能在高溫天氣時轉移至有冷氣的禮堂繼續上課，影響教學進度。

由於全球變暖效應，紐約市的高溫天數也正逐年增加。根據統計，全市每學年平均有超過30天的氣溫高於華氏80度。而根據即將於今年9月起生效的紐約州新法規，學校不得在氣溫高於華氏88度的教室內繼續授課，屆時，缺乏冷氣的學校，恐將被迫停課或臨時調課。

根據市政府公開報告的資料，2021年仍有20%的教室缺乏冷氣，而到了2022年夏天，這一數字下降到約11%。同年，教育部官員表示該計畫「已完成」，並停止發布追蹤該計畫的報告。

然而，市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的數據則顯示，過去八年來，市府只將教室空調覆蓋率改善兩個百分點左右，從2016至17學年20%的教室缺乏空調，降至上學年的18%。

紐約市 布碌崙 白思豪

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