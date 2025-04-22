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加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

鼓勵民眾買電動車 州府最高補貼2000元

記者許君達／紐約報導
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紐約州將擴大新能源汽車購車補貼和充電樁安裝補貼計畫，以鼓勵消費者選擇電動或油電混動汽車。圖為2025年度紐約國際車展，多個廠家在車展期間推出全新款電動或混動車型。(記者許君達／攝影)
紐約州將擴大新能源汽車購車補貼和充電樁安裝補貼計畫，以鼓勵消費者選擇電動或油電混動汽車。圖為2025年度紐約國際車展，多個廠家在車展期間推出全新款電動或混動車型。(記者許君達／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，將擴大「紐約州清潔駕駛回扣計畫」，旨在鼓勵消費者購買電動或混合動力新能源汽車，並在全州範圍內擴大充電基礎設施的建設。預計為消費者新提供的購車補貼將達到3000萬元，覆蓋超過60種新能源車型。

根據計畫，補貼將通過合作經銷商發放，每名消費者最多可獲得2000元購車補貼，續航里程愈長的車型，補貼愈多。補貼金將直接抵扣在購車款中，全州共62個郡均有合作經銷商，消費者可就近申請補貼。其中雪弗蘭、福特、起亞、現代、日產、豐田、速霸陸以及福斯(大眾)等常見品牌，均有部分純電動車型的補貼額度達到2000元封頂額度，而近來廣受爭議的特斯拉也享有補貼資格。

為了確保新能源車型的使用便利度，州府還同時延續和擴大充電樁補貼計畫。多住宅樓宇及工作場所(包括酒店)外安裝二級充電樁，每個充電端口的補貼額度將從每個2000元提高到3000元，而對於氣候正義工作組標定的「欠發達社區」，每個端口的補貼金額達到4000元。此外，州府還將投入300萬元用於社區試乘試駕項目，旨在讓更多消費者體驗到新能源汽車、以增加其購買欲望。

「紐約州清潔駕駛回扣計畫」2017年推出以來，已向消費者發出了超過19萬筆購車補貼，目前在紐約州註冊的電動汽車已超過28萬輛。而充電樁補貼計畫實施一年來，已補貼了超過1000個二級充電樁的建設，目前全州已有1萬7000餘個公共充電樁，僅次於加州，位居全美第二。

紐約州 加州 特斯拉

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