僑委會宴請中華公所 頒獎表彰曾偉康

曾偉康(右)獲「海華榮譽獎章」，徐佳青(左)為其頒獎。(記者許君達／攝影)

中華民國 僑務委員會近日在曼哈頓華埠 舉辦晚宴，招待紐約中華公所及2025年度中華公所常務議員。席間，僑委會主任徐佳青為中華公所顧問曾偉康頒發「海華榮譽獎章」，表彰他在擔任主席期間對僑界和社區事務的貢獻。

專程從台灣飛赴紐約的徐佳青，高度評價了中華公所在最近兩任主席曾偉康和朱超然領導下的工作成績。她介紹，曾偉康作為中華公所史上最年輕的主席，在他的任期內，華埠經歷了新冠疫情 之後的復甦期，但各大僑團團結在中華公所周邊，帶著華埠堅持過了最艱難的時期。

此外，曾偉康同時還是市警五分局協警團隊的一員，為社區的安全穩定作出了自己的貢獻。徐佳青還提到，曾偉康在去年卸任前，將自己擔任中華公所主席期間的薪資，全部捐贈給紐約華僑學校，以幫助社區華人學子減免學費、堅持學習中文和中華文化。鑑於以上貢獻，僑委會決定授予曾偉康「海華榮譽獎章」。

中華民國僑務委員會在華埠設宴招待紐約中華公所及2025年度常務議員。圖由從左至右為中華公所主席朱超然、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華民國僑務委員會主任徐佳青以及中華公所顧問曾偉康。(記者許君達／攝影)

曾偉康感謝了僑委會的肯定，並承諾未來繼續發揮影響力、服務社區。中華公所現任主席朱超然，則對僑委會去年10月在台灣對中華公所訪問團的周到接待表達了感謝。他表示，去年對台灣的訪問，令長年生活在海外的僑胞，了解台灣最新的發展情況，並強調，紐約中華公所百餘年來，一直堅持貫徹孫中山先生的遺志，堅定支持中華民國，抱守自由、民主、法制的普世價值。

駐紐約經濟文化辦事處處長李志強、副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐、中華公所顧問伍銳賢，以及中華公所屬下七大僑團和其他常務議員代表等，也出席了晚宴。