紐約「市長盃」乒乓球賽 不分族裔年齡 周日熱血廝殺

2025紐約「市長盃」暨第三屆美東「江門青年盃」乒乓球邀請賽27日舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

2025紐約「市長盃」暨第三屆美東「江門青年盃」乒乓球邀請賽將於27日(周日)在位於布碌崙 (布魯克林)X大道50號的杜威高中(John Dewey High School)舉行。本次賽事由紐約市 政府體育局、美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華人 文娛體育總會(華體會)共同主辦。

華體會會長趙立衍說，今年賽事最大的不同之處在於被冠以「市長盃」的稱號。市政府通常將「市長盃」這一稱號授予市內某項體育運動辦得最好的民間賽事。趙立衍還介紹，本屆比賽將於27日上午9時準時開始，組織方計畫在下午6時前結束本次比賽。他還高興地說，本次比賽的贊助商超過了100個，這說明比賽愈來愈受歡迎。

本屆比賽的裁判長是擁有20多年大型乒乓球比賽裁判經驗的朱子超。朱子超說，到目前為止，參賽人數超過200人。本次比賽有幾個特點，一是普及性，參賽隊員包括男女老少，甚至有兩位80多歲的老人；二是國際化，各族裔參賽選手來自美國、加拿大和中國等；三是專業化，參賽選手中積分達到2500分的就有十幾名，這些選手至少是美國州隊水平(在美國，積分達到2600分就是國家隊水平)；四是大眾化，參賽選手不僅有積分2500分的，也有800分的，層次很廣。朱子超還表示，本屆賽事裁判人員有31人，義工數十人，大家表示一定爭取為賽事服務好。

美國酒店地產總商會會長林建中在記者會上發言說，乒乓球既是一項體育運動，更是文化交流紐帶，他將致力於發展這一運動，促進美中民間友好往來，他預祝比賽取得圓滿成功。

美國江門五邑青年聯合會會長湯鑫墀表示，今年已經是第三屆美東「江門青年盃」乒乓球邀請賽了，他希望比賽愈辦愈紅火。

遠道而來的江門市乒協創會會長黃安祺，以及美國江門五邑青年聯合會原會長蔡裕明、美國廣東僑胞聯合總會會長劉志斌、富臨門宴會廳業主伍錫富、美國沖蔞同鄉會會長麥德森等社區人士也參加當天的記者會。