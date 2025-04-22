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買車變租車 布碌崙華人又遇假合同詐騙

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙居民陳先生(右)向亞總會講述自己買車上當的經歷。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙居民陳先生(右)向亞總會講述自己買車上當的經歷。(記者胡聲橋╱攝影)

本報此前曾報導，中國留學生小王花了7萬多元向一名華裔經紀購買一輛全新的寶馬(BMW)，最後卻發現簽的僅是租賃合約的受騙經歷。20日，再有一名華男表示也遭騙，他在去年底向同一名經紀人買路虎(Land Rover)，在交了3萬5000元的首付款後，拿到一輛租賃車。

家住布碌崙(布魯克林)的陳先生20日到美國亞裔社團聯合總會描述自己受騙的經過。他表示以前和華裔車輛經紀丹尼(Danny Lew)打過交道，丹尼聲稱為位於新澤西州的Tier One Auto Group工作。陳先生曾經從他手裡租過一輛寶馬，一切順利。去年年底，陳先生想買車，又找到了丹尼，陳先生最後決定買一輛價值14萬的路虎，首付款是3萬5000。

去年12月14日，陳先生拿到一輛嶄新的路虎，於是將2萬5000元的支票和1萬元現金交到了丹尼的手裡。幾天以後，當陳先生看到合同時，卻發現這是一份車輛的租賃合同，於是他拒絕簽字。

陳先生後來又到位於曼哈頓的路虎車行詢問，得到的答覆為：這份合同是一份假合同。陳先生的這輛路虎和路虎公司有一份真的合同，但卻是租賃合同。

事到如今，陳先生知道自己受騙上當了。他現在每個月要交2000多元車款，原以為是買車的分期付款，現在卻成了每個月的租車費。陳先生說，每月2000多元的租車費不算貴，但他付出去的3萬5000元首付卻是打了水漂。陳先生說，他後來試圖和丹尼聯繫，電話還打得通，但無人接聽。陳先生也想過報警，但經過諮詢，被告知警方會作為合同糾紛處理，所以放棄了報警的想法。

陳先生後來在報紙上看到小王的經歷，發現兩人都遇到同一名經紀人丹尼，且他的詐騙手法雷同，希望藉由分享，鼓勵更多受害者站出來發聲。

亞總會會長陳善莊表示，將會把這兩件事報告給布碌崙檢察官辦公室，希望獲得徹底的調查。陳善莊提醒，民眾買車最好到專賣店或可靠的車行；如果想通過經紀人買車，一定要認清經紀人的資質，以免受騙上當。陳善莊還呼籲有相同經歷者繼續向亞總會通報。

陳先生透過經紀購買一輛14萬元的路虎，付了3萬5000元的首付後才發現合同為租賃...
陳先生透過經紀購買一輛14萬元的路虎，付了3萬5000元的首付後才發現合同為租賃合同。圖為示意圖。(路透)

布碌崙 租車 華裔

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