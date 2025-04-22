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法拉盛「春季家庭同樂日」 親子共迎春光

記者高雲兒／紐約報導
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活動內容豐富，涵蓋親子遊戲、音樂表演、互動活動與健康資源推廣。(記者高雲兒╱攝影)
活動內容豐富，涵蓋親子遊戲、音樂表演、互動活動與健康資源推廣。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛春意盎然，社區迎來年度家庭盛事。市議員黃敏儀於近日攜手紐約勵馨婦幼關懷中心、王嘉廉社區醫療中心、Anthem藍十字藍盾健保公司等20多家機構，在凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦「法拉盛春季家庭同樂日」(Flushing Spring Family Day)，吸引眾多家庭參與，共享歡樂與健康的春日時光。

活動內容豐富，涵蓋親子遊戲、音樂表演、互動活動與健康資源推廣。主辦方設有社區服務攤位，提供醫療保健資訊、免費乙肝篩檢、兒童健康諮詢、選民登記與政府資源介紹等，讓民眾在愉悅的氛圍中獲得實用資訊。

市議員黃敏儀在活動現場表示，每年春季，她都會舉辦此項戶外活動，鼓勵家庭走出家門，親近大自然，藉此增進家庭關係與社區凝聚力。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)與州參議員劉醇逸也特別到場聲援，並與民眾互動合影。兩人皆對活動的社區影響力表示肯定，讚揚主辦單位促進民眾健康意識與公共參與的努力，展現法拉盛多元包容、充滿活力的社區精神。

紐約勵馨婦幼關懷中心副總幹事戴思祈表示，4月正值全美「兒童虐待防治月」與「性侵防治覺醒月」，機構希望藉由本次活動與居民建立連結，傳遞反家暴與自我保護的資訊，並與各合作機構攜手營造安全、溫暖的社區環境。

當天參與活動的機構還包括：啟揚文化中心、皇后區圖書館、紐約市人權委員會、NYC Votes、紐約市交通局、亞洲人平等會、華人策劃協會、基督教青年會、紐約長老會醫院、亞美醫師協會、韓裔家庭服務中心與韓國服務中心等。

當天眾多家庭參與，共享歡樂與健康的春日時光。(記者高雲兒╱攝影)
當天眾多家庭參與，共享歡樂與健康的春日時光。(記者高雲兒╱攝影)
市議員黃敏儀於近日攜手紐約勵馨婦幼關懷中心、王嘉廉社區醫療中心、Anthem藍十...
市議員黃敏儀於近日攜手紐約勵馨婦幼關懷中心、王嘉廉社區醫療中心、Anthem藍十字藍盾健保公司等20多家機構舉辦「法拉盛春季家庭同樂日」。(記者高雲兒╱攝影)

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