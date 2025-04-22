法拉盛「社區健康營造3.0」 免費中醫義診

由藍海基金會、紐約松柏愛心會、美國針灸醫學會、美國中醫藥針灸學會、最佳護理公司、T1聯合會計師事務所與李欣璋律師事務所共同主辦的「社區健康營造3.0 免費義診」活動。(記者高雲兒╱攝影)

由藍海基金會、紐約松柏愛心會、美國針灸醫學會、美國中醫藥針灸學會、最佳護理公司、T1聯合會計師事務所與李欣璋律師事務所共同主辦的「社區健康營造3.0 免費義診」活動，日前於皇后區法拉盛 紐約華僑文教服務中心舉行，吸引不少居民前來參加。活動結合中醫針灸、法律諮詢與稅務講解，為社區民眾提供多元免費服務。

活動現場設有中醫義診專區，由多位執業針灸師，包括張晃祥、梁秀、周曉平、孫東星、勵振鴻、蔡永雙等人提供服務，替民眾進行基本體質檢測與穴位調理，強調中醫預防醫學的重要性。

來自皇后區的林媽媽表示，她是為了女兒的健康特地趕來參加。「我女兒從小身體有些小毛病，吃西藥常讓她覺得疲倦，但每次針灸後都說比較舒服。今天有這麼好的義診機會，我就趕快帶她來了。」

除醫療服務外，現場也設有法律與稅務服務區。T1聯合會計師事務所的李永志針對報稅 流程與財務規畫提供說明，律師李欣璋則解答民眾在移民、房產、遺產等方面的法律問題。多位參與民眾表示，活動實用且專業，感受到社區資源的溫度。

藍海基金會執行長李艷翠表示，舉辦這項活動不僅為提供即時服務，更希望藉此建立社區健康對話的橋梁，推廣預防醫學觀念與生活法律知識。她強調，社區健康營造是長期工程，未來將持續與各界專業機構合作，推出更多主題活動，服務更多族群。