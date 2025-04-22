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第三屆世界和平文化節 祝賀媽祖1065歲誕辰

記者尤昱程／紐約報導
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美國媽祖基金會近日在法拉盛舉辦第三屆世界和平文化節研討會暨媽祖誕辰1065周年紀念活動。(記者尤昱程╱攝影)
美國媽祖基金會近日在法拉盛舉辦第三屆世界和平文化節研討會暨媽祖誕辰1065周年紀念活動。(記者尤昱程╱攝影)

美國媽祖基金會近日在皇后區法拉盛舉辦第三屆世界和平文化節研討會暨媽祖誕辰1065周年紀念活動，活動旨在傳播媽祖「積德、行善、大愛」的精神，並祈求國泰民安、風調雨順。

美國媽祖基金會董事長朱榮斌表示，農曆3月23日是媽祖誕辰1065周年，媽祖文化傳承的理念已超越地域和國界的限制，成為全球共同追求的普世價值和道德準則。

美國媽祖基金會主席黃明萍表示，這是自疫情後的第三屆世界和平文化節活動，在此之前，美國媽祖基金會已有連續十年的遊行歷史。

黃明萍說，媽祖是中華民族三大神明之一，並被尊為上古海上女神。隨著媽祖信俗成功入遺，媽祖文化已經升華為一門學術學科，成為人類重要的精神和物質財富。

朱榮斌、黃明萍與僑界代表共同進行了祭典儀式，祈求媽祖保佑風調雨順、世界和平、人民安康。與會在發言中表示，透過媽祖大愛無國界的精神文化，美中關係能夠逐步恢復正常，造福兩國人民。

眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室高級顧問楊愛倫、紐約中國和平統一促進會會長焦聖安、中美總商會主席江錦鑫、美國長樂五中校友會主席曹祥育等人參與活動。

法拉盛 眾議員 疫情

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