鄭永佳辦公室邀OATH 4╱24解惑罰單問題

鄭永佳將和市行政審理和聽證辦公室合作，在24日舉行諮詢對談，回答攤商頻繁被稽查與開罰相關問題。(鄭永佳辦公室提供)

針對近日布碌崙 (布魯克林)8大道 攤商頻繁被稽查與開罰問題，州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)將和市行政審理和聽證辦公室(OATH)合作，在24日(周四)於其漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)辦公室舉行諮詢對談，鼓勵遭開罰單攤商與其他有罰單問題的民眾參與。

24日上午11時至下午3時，OATH工作人員將來到鄭永佳漢密爾頓堡大道6904號辦公室，將回答所有和罰單、法庭程序、以及如何應對罰單有關的問題。此外，OATH人員也將在此幫助民眾繳交傳票辯護、協助錯過聽證會的民眾重新預約，以及教導民眾瞭解聽證會的流程。

OATH立法事務副局長卡斯泰利(John Castelli)過去曾在社區諮詢活動中表示，大多數民眾不知道即使錯過聽證會，仍可上官方網站申請，或是聯絡其辦公室，在75天內重新預約。當民眾收到罰單時，有繳納罰款、糾正和解、申請聽證或者提交上訴等諸多選項，但不管選擇哪一個都一定要回應。忽略罰單除會增加罰金外，還可能伴隨利率問題。

針對近期華人攤商的情況，鄭永佳表示，辦公室除了將致信市清潔局瞭解詳情外，民眾若對當局開出的罰單有所疑問，可參加當日的諮詢活動，並直接與OATH工作人員詳談被開立罰單該如何解決，若欲了解更多詳情，可致電(646)330-8000或是發信至[email protected]聯絡鄭永佳高級顧問趙靖桉。