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長島華裔夫婦失聯逾3周 警不排除遭綁架或其他可能

記者尤昱程╱紐約報導
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長島納蘇郡一對華裔夫婦失蹤近一個月。(納蘇郡警局)
長島納蘇郡一對華裔夫婦失蹤近一個月。(納蘇郡警局)

長島納蘇郡(Nassau County)一對華裔夫婦自3月30日深夜起失聯，至今無確切下落，警方已立案調查並呼籲民眾提供線索。警方表示，目前尚未排除綁架、財務或政治因素等各種可能性，兩人家屬已多日無法聯繫，社區亦對此感到不安。

根據納蘇郡失蹤人口小組(Missing Persons Squad)通報，失聯者為44歲的莊娟娟(JuanJuan Zwang，以下均為音譯)與范培宣(Peishuan Fan)，莊女最後一次現身為3月30日晚上10時30分，地點位於Old Brookville的Maria Drive。

根據警方提供的資料指出，莊女身高約5呎、體重約130磅，擁有棕色眼睛與黑色頭髮。她當時的服裝與去向均不明，可能與范男一同失蹤。

據報導，莊女與范男住在一處寧靜住宅區，平時與鄰里互動頻繁，鄰居表示他們人很好，對兩人突如其來的失聯感到錯愕。另一位住戶則說，「這太奇怪了，我完全不知道他們發生了什麼事」。

警方尚未公布兩人是否有特定行程或異常活動紀錄，但案件已對其家庭造成實質衝擊。據報導，莊女與范男育有兩名兒子，分別為20歲與12歲，兩人已超過三周未能與母親聯繫。報導指出，長子面對媒體時神情緊張，僅簡單回應，不願透露細節。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，相關部門正持續調查中，為避免影響辦案進度，目前不便透露進一步資訊。警方則再次呼籲社區民眾，如有目擊線索或掌握兩人動向，請儘速聯絡納蘇郡失蹤人口小組，電話為(516)573-7347，或直接撥打911。警方強調，所有線報者可保持匿名。

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