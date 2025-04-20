市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚
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由紐約市警社區事務局移民外展組主辦的「文化共融，連結你我」(Celebrating Culture, Forging Bonds)多元文化交流活動，近期晚間在法拉盛啟揚文化中心舉行。活動旨在弘揚多元文化價值，促進社區之間的理解與連結，吸引眾多民選官員、執法人員、社區領袖及居民出席，見證文化交融的力量。
紐約市議員黃敏儀、一星副警司葛彧彥(Sylvester Ge)、109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)、市消防亞裔組織局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席趙榮光(Benjamin Chou)、啟揚文化中心主任明亮等致詞。多位嘉賓強調文化尊重與社區合作對於社會和諧的重要性，並感謝一線警員與社區機構的付出。
葛彧彥表示，文化交流不只是慶典，更是建立信任的開始，「作為執法人員，我們有責任理解社區，與民眾站在一起」。科爾曼也提到，警民合作的基礎在於互信，而這樣的活動正是推動信任的重要一步，「我們致力於打造一個讓所有族群都感到安全和被尊重的環境。」
當晚活動特別設有警員表彰儀式，表揚服務社區表現傑出的優秀華裔警員。本次由紐約州軍警民合作理事會(NYSLECC)主席莫蘭(Anthony Moran)頒發表彰。他表示，多元文化社區的穩定與安全離不開基層警員的努力與信任的建立，感謝華裔警員在警民合作與文化理解上發揮關鍵作用，獲獎者包括第五分局警員Joshua Lau、第五分局社區事務官Chunho Lai、移民外展組警員Pratik Patel，以及第102分局警探Tommy Choi。
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