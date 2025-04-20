賈樟柯新作「風流一代」 5月林肯中心親臨放映

去年入圍紐約電影節的導演賈樟柯新作「風流一代」，被林肯中心電影協會納入2025年春季電影放映計畫中。(記者劉梓祁╱攝影)

林肯中心電影協會(FLC)近日公布2025年春季電影放映計畫，將持續至7月初，包含去年入圍紐約電影節(NYFF)的導演賈樟柯新作「風流一代」(Caught by the Tides)。

根據電影協會，本片將於5月9日在林肯中心開啟院線放映，其先前已於去年第62屆紐約電影節完成首映。此外，賈樟柯將出席5月4日、5日及6日的預映場次，與觀眾進行互動問答。

賈樟柯在去年10月受本報專訪時，表示該片是一次非傳統劇情構建手法的嘗試，在找到推動劇情的元素外，記錄人和城市過去20餘年的命運。電影分為三部分，結合了他在「任逍遙」和「三峽好人」中的素材，都由趙濤和李竹斌飾演戀人，也新拍了兩人如今的面貌。

故事始於山西大同，趙濤所飾巧巧踏上尋找李竹斌所飾斌哥的旅程，影片中有大量城市景觀的真實紀錄。賈樟柯說，素材由自己剛有數碼攝影機時開始積累，從大同開始無目的地拍攝。他說，從1998年拍攝「小武」起，自己便未停止忙碌，所身處社會也發生巨變，如同「人們都在一個潮流裡，主動或被動地往前走」，但新冠疫情 如同休止符，令自己感到一個時代正在逝去。

當時中國執行「動態清零」，一度引起反對。賈樟柯表示，長達三年的靜止，之中痛苦便是信號，提醒人們準備進入陌生的新時代，即智能社會。他發現，中國的科技運用最為激進，無人駕駛、自動送餐等服務隨處可見，但沒人思考「新形態會怎麼塑造我們的情感和社會」。

賈樟柯感嘆，回看時就像「坐上時光列車」，熟悉又陌生。當中有計畫經濟時代的舞廳，還有千禧年後人們共同唱跳的場景，「那時中國變得充滿能量，我被20多年前的活力所震驚和感染。」片中還提到加入世貿、申奧成功，也有美中關係、疫情管控的描述。

與過往較多出現港台音樂不同，「風流一代」穿插多首搖中國滾樂，來自腦濁、崔健、萬青和五條人等樂隊。賈樟柯說，自己不僅是「打口碟一代」，也和搖滾有「太多故事」。賈樟柯還說，新的社會形態下，傳統電影方法將很難奏效，因此自己正重塑電影觀念，迎接「新的賈樟柯」，「我都拍了30多年電影，該得到的也得到了，我應該比任何人拍的更活潑一些。」