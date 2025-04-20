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州府移民安置計畫即將終止 僅助半數目標家庭搬遷

記者范航瑜╱紐約報導
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隨著尋求庇護者人數下降和川普收緊移民政策，紐約州的「移民搬遷援助計畫」即將於6月終止。(美聯社)
隨著尋求庇護者人數下降和川普收緊移民政策，紐約州的「移民搬遷援助計畫」即將於6月終止。(美聯社)

隨著尋求庇護者人數下降和川普收緊移民政策，紐約州幫助移民家庭尋找長期住宅的「移民搬遷援助計畫」(Migrant Relocation Assistance Program, MRAP)即將於6月終止。該計畫因安置速度緩慢而受到批評，數據顯示僅協助約半數目標家庭搬遷。

據主管此計畫的州臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)發言人法默(Anthony Farmer)，自2023年7月啟動以來，該項目已協助部分移民家庭自紐約市遷往市外永久住所，將於6月15日停止接受新申請。

法默表示，已完成搬遷的家庭仍可在初次搬遷後最多獲得一年支援，包括房租補助與額外社會服務。該計畫初衷是為紓解紐約市的無證客危機，目前紐約市庇護所內無證客人數約為4萬3000人，較2024年1月的高峰6萬9000人下降不少。

法默指出，由於近來抵達紐約市尋求庇護的移民人數下降，加上川普政府收緊移民政策，並試圖削減甚至追回撥款項，州府決定結束該計畫。

MRAP原本獲得2500萬元預算，目標是將1250戶移民家庭安置到蘇福克(Suffolk)、威徹斯特(Westchester)、奧伯尼(Albany)、門羅(Monroe)與伊利郡(Erie County)等地。預算後來增至3250萬元，但截至目前僅成功安置640戶家庭，其中267戶達到「自給自足」的狀態，不再需要援助。

法默在聲明中表示，「許多已搬遷的家庭已獲得工作許可，找到就業機會並實現自立，因此不再依賴本計畫提供的支援。」

無證客倡議團體也批評州府安置速度過慢，截至去年1月底，透過此計畫僅安置不到170戶，負責執行該計畫的非營利組織將進度遲滯歸因於可用房源不足。據媒體Gothamist取得的資料，該計畫的轉介數長期遠高於實際房源，2024年初有443戶家庭被轉介至MRAP，卻僅有80間房源可供安置。

移民 紐約市 庇護

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